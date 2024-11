Com apoio da Itaipu, evento esportivo arrecada 600 quilos de alimentos para comunidade carente

Cerca de cem famílias em situação vulnerável de Foz do Iguaçu serão beneficiadas com cestas básicas arrecadadas na 4ª Corrida e Caminhada 97 FM, realizada no último domingo (17). Neste ano, a competição teve um item a mais: a solidariedade unida ao esporte. O evento recebeu apoio da Itaipu e arrecadou cerca de 600 quilos de alimentos não perecíveis, que vão alegrar o Natal da comunidade da Paróquia São Pedro, no bairro Três Lagoas.

Continua após a publicidade

A separação, montagem das cestas e distribuição ficarão a cargo da Cáritas, entidade ligada à Igreja Católica que tem convênio com a Binacional. Quase todos os atletas participantes das provas fizeram doação. Eles foram incentivados a doar um quilo de alimento não perecível para participar das provas. Estavam em disputas três modalidades: caminhada de 5 km e corridas de 5 km e 9 km, com percursos nas principais avenidas e ruas do centro.

Continua após a publicidade

A entrega dos alimentos foi feita na terça-feira (19), na sede da emissora. Zuleide Terezinha Maccari, da assistência da Diretoria Geral Brasileira de Itaipu, representou a empresa da solenidade. “Ficamos extremamente felizes com essas parcerias que a Itaipu tem com instituições preocupadas em cuidar das pessoas. Esse é o nosso compromisso social: ajudar quem mais precisa”, disse.

Segundo Zuleide, essas iniciativas, com viés solidário, são fundamentais para a Itaipu. “A empresa não consegue fazer tudo sozinha. Precisa contar com esse espírito público das parceiras”, concluiu. A entrega de todas as cestas será feita até o terceiro domingo de dezembro. A ideia é continuar apoiando ações dessa natureza.

Matar a fome

Para a jornalista Denise Barbosa, uma das organizadoras do evento, juntar-se à Itaipu nesta mesma finalidade de promover uma ação solidária unida ao esporte é muito importante pelo impacto que tem na ponta, ainda mais num momento em que a rádio está completando 45 anos. “É uma parceria que engrandece nossa corrida e caminhada. Estamos já pensando em organizar experiências similares em datas festivas, para garantir um propósito ainda maior à competição, que é contribuir para uma sociedade mais justa.”

Integrante da Paróquia São Pedro e voluntário da Cáritas, Valcir Posselt não vê a hora de preparar as cestas básicas e entregá-las para as famílias que receberão o auxílio. “O processo é feito por meio de triagem, indo nas casas e conversando com as famílias. A gente vai ajudando conforme percebe a necessidade de cada uma. Nessa época de Natal, é muito bom ver um sorriso de quem tem um alimento para matar a fome”, finalizou.