Itaipu e lindeiros reúnem gestores do Convênio Linha Ecológica para alinhamento

Os Gestores Municipais de Educação Ambiental (GMEA) e os Gestores Municipais de Cultura (GMC), dos 55 municípios de atuação do Convênio Linha Ecológica, se reuniram na última quarta-feira (13), em Santa Helena, para a última reunião de alinhamento do ano. A ação é uma parceria entre a Itaipu Binacional e Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu.

Estiveram presentes aproximadamente 150 gestores municipais da região para a apresentação dos resultados das ações desenvolvidas em 2024. Foi um momento de alinhamento entre o grupo, com espaço para avaliação e sugestões dos gestores que participaram das atividades.

No período da tarde, foram oferecidas atividades recreativas para o grupo, com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer do município de Santa Helena, no intuito de promover a integração e o fortalecimento de laços entre os gestores.

Segundo a gestora do convênio pela Itaipu Binacional, Emanuela Santos, a iniciativa visa fortalecer as redes de educação ambiental e cultural da região. “É um momento importante para ouvir os gestores, saber como as atividades estão sendo executadas nos municípios e dar um direcionamento para as próximas ações”, afirmou Emanuela. A gestora destacou a importância da troca de experiências entre os gestores e a construção de uma rede colaborativa.

O trabalho recebe aprovação dos gestores municipais, responsáveis pela execução das ações em cada um dos municípios participantes. A Gestora Municipal de Educação Ambiental de Toledo, Vaníria Bianchi, ressaltou que as iniciativas são fundamentais na formação de cidadãos conscientes e engajados com a preservação do meio ambiente. “A educação ambiental não se faz sozinha. Através desse convênio, temos a oportunidade de ampliar nosso alcance e trabalhar de forma mais integrada com outros municípios”, disse.

Para o Gestor Municipal de Cultura de Nova Santa Rosa, Fabiano Cassimiro, o convênio é fundamental para a oferta de atividades culturais de qualidade nos pequenos municípios. “A correnteza cultural, por exemplo, leva cultura para todos, de forma gratuita e em diversos segmentos artísticos”, afirmou.

O convênio

O Convênio Linha Ecológica - Educação, Cultura e Sustentabilidade atua há mais de 20 anos na região desenvolvendo ações voltadas à Educação Ambiental e Cultura, em parceria com as prefeituras municipais. Desde 2023, a iniciativa passou a fazer parte da estratégia do Programa Itaipu Mais que Energia, alinhada ao Governo Federal.