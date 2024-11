Itaipu participa da abertura do G20 Social,  no Rio de Janeiro

O G20 Social é uma iniciativa inédita na história do encontro das maiores economias do mundo e foi proposto pela presidência brasileira no grupo. Fotos: William Brisida / Itaipu Binacional

A Itaipu Binacional foi representada na abertura do G20 Social, que aconteceu na tarde da quinta-feira (14), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro (RJ). O diretor-geral brasileiro da empresa, Enio Verri, esteve na abertura oficial, que contou também com os ministros e conselheiros da Binacional Esther Dweck e Mauro Vieira.

O G20 Social é uma iniciativa inédita na história do encontro das maiores economias do mundo e foi proposto pela presidência brasileira no grupo. “O Brasil, através do presidente Lula, dirige o G20, e inova como agente social, focando na fome e na desigualdade social, trazendo esses temas como centrais nas discussões do grupo”, explicou Verri. O Brasil encerra a liderança na próxima terça-feira (19), quando entrega a presidência para a África do Sul.

O diretor-geral destacou a importância da pauta social estar no G20 e reforçou que a Itaipu há quase duas décadas está comprometida com o desenvolvimento socioambiental sustentável. “A Itaipu, desde 2005, com o acordo Brasil-Paraguai, compromete-se a produzir energia barata e de qualidade, além de políticas sociais e ambientais. Como estatal, a empresa, 50% brasileira, assume compromissos do G20, financiando eventos e investindo em pescadores, agricultura familiar e resíduos sólidos, sempre preocupando-se com a vida das pessoas do Paraná, do Brasil e do planeta”, comentou.

Entre as autoridades presentes na abertura estavam a primeira-dama Janja Lula da Silva; o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes; a ministra da Cultura, Margareth Menezes; o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo; o ministro da Educação, Camilo Santana; a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves; o ministro de Relações Exteriores do Brasil, chanceler Mauro Vieira e a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, entre outras autoridades.

O evento, que foi transmitido ao vivo pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para toda a rede de comunicação pública, se estende até sábado (16). A programação inclui 271 atividades divididas durante a programação, que contará com debates, mesas redondas, palestras e painéis com temas relacionados a pobreza e desigualdade, desenvolvimento sustentável, saúde, educação e direitos humanos.

Programação Cultural

Os armazéns no entorno do Museu do Amanhã sediam diversas programações do G20. O espaço Cria20 foi dedicado a palestras, salas de podcasts e exibições de cinema. A Itaipu apresentou sua série documental “Itaipu Binacional: 50 anos de História” em diversas sessões durante o dia.

O diretor-geral da Itaipu, Enio Verri foi o convidado do podcast CriaCast, no final da tarde da quinta-feira (14), e conversou sobre o tema Pobreza Energética. A gravação do programa foi transmitida ao vivo pelas mídias sociais da Itaipu.

A Binacional também está presente com dois estandes. Um montado no espaço Kobra, no qual acontecem as principais discussões da sociedade civil, e outro próximo ao palco da Praça Mauá, onde ocorrem os shows do Aliança Global Festival, um grande movimento contra a fome e pobreza, que conta com artistas como Ney Matogrosso, Zeca Pagodinho, Maria Rita, Seu Jorge e Alceu Valença entre outros.