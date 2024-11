Itaipu discute apoio a comunidades indígenas em painel da COP29, no Azerbaijão

O diretor jurídico da Itaipu Binacional, Luiz Fernando Delazari, participou nesta quinta-feira (14) do painel Sisteminha Comunidades, dentro da programação do Pavilhão Brasil na 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP29), que acontece em Baku, no Azerbaijão.

Também participaram do evento o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e a presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Joenia Wapichana. A moderação foi feita pela diretora de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável da Funai, Lúcia Alberta.

De acordo com Delazari, o objetivo do encontro foi divulgar os projetos que são desenvolvidos pela Itaipu em favor dos povos indígenas. Foi apresentado também o projeto Sisteminha Comunidades, uma ação social originalmente desenvolvida pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) – e aperfeiçoada pela Embrapa – para promover a soberania e a segurança alimentar, a resiliência climática e a microeconomia dos povos e comunidades tradicionais.

“O Sisteminha tem se mostrado eficiente para enfrentar o problema da fome das famílias mais vulneráveis, num prazo de retorno relativamente rápido, com o máximo de aproveitamento e mínimo de desperdício de insumos”, explicou Delazari. “No contexto das mudanças e incertezas climáticas atuais, esta tecnologia social adquire ainda maior importância, especialmente para o público em vulnerabilidade social, econômica e ambiental como, por exemplo, as comunidades Indígenas que serão atendidas pela Itaipu. Penso que podemos adaptar o projeto para nossa região”, completou.

O diretor também falou durante o painel sobre as iniciativas da Itaipu Binacional para apoiar as comunidades avá-guaranis do Oeste do Paraná e as tratativas para viabilizar novos espaços nos arredores de Guaíra e Terra Roxa, reivindicados por lideranças indígenas por meio de um convênio entra Itaipu, Ministério dos Povos Indígenas (MPI), Funai e o Poder judiciário. “As tratativas estão avançadas e devemos resolver parte dos problemas em breve.”