Criança leva tiro enquanto estava no colo do pai e os dois morrem no Paraná

Uma execução abalou moradores do município de Rolândia, no interior do Paraná. Um homem que estava com seu filho no colo era o alfo do atirador. O crime foi registrado na noite da segunda-feira (11) e pai e filho morreram.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, o pai estava com o filho, uma criança de sete anos, em seu colo quando um homem invadiu a casa da família se passando por um policial e atirou contra as vítimas. O homem não resistiu e veio a óbito. Já o menino chegou a ser encaminhado ao hospital, mas morreu nesta terça-feira (12).

Após o crime, o suspeito fugiu do local. Até o fechamento desta edição, ele não havia sido encontrado.

O caso segue sendo investigado.