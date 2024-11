Homem chega em casa e encontra esposa morta

Um homem encontrou a esposa morta no fim da tarde do último sábado (09). A ocorrência foi registrada no município de São Sebastião da Amoreira, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 18h00 os policiais receberam um chamado para comparecer a uma residência situada a Rua Bela Vista onde uma mulher havia sido encontrada morta. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

Continua após a publicidade

No local, em contato com o marido da mulher, este relatou que a última vez que conversou com a esposa foi por volta do horário do almoço quando ele saiu de casa e, ao retornar, encontrou a mulher desacordada na cama. Diante da situação, ele acionou a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Já os socorristas relataram que a vítima não apresentava sinais de violência e aparentemente não ingeriu medicamentos.

Frente aos fatos, o corpo da vítima foi liberado para funerária após o médico atestar a morte como natural.