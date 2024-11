Suspeito é preso após ameaçar matar a própria mãe e policiais militares

Um homem foi preso na noite do último sábado (09) após proferir ameaças de morte contra a própria mãe e policiais militares. A ocorrência foi registrada no município de São Sebastião da Amoreira, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 22h30 uma mulher entrou em contato solicitando a presença dos policiais em sua residência, pois ela estava sendo ameaçada pelo próprio filho. Diante do chamado, a equipe foi até a Rua Licério Ferreira da Rocha para averiguar a situação.

No local, a mulher contou a polícia que chegou em casa e encontrou o filho transtornado e agressivo pedindo dinheiro para comprar drogas e lanches, porém, como ela recusou, o filho começou a xingar a mulher além de fazer ameaças dizendo que mataria ela e os policiais caso a mãe chamasse a polícia. Em seguida, o indivíduo procurou uma faca para ameaçar a mãe, mas como não encontrou, utilizou um pedaço de madeira. Para se defender, a mulher disse que pegaria uma barra de ferro caso o filho fosse para cima dela. Ainda segundo a mulher, ela sofre com ameaças do filho desde que ele tinha 13 anos.

Frente aos fatos, o suspeito agora com 18 anos de idade foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.