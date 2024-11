Carro capota e motorista morre no Norte Pioneiro

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã da segunda-feira (11) tirou a vida de um motorista no município de Andirá, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela Rádio Cabiúna, o acidente aconteceu na Avenida Major Barbosa Ferraz Junior e envolveu um automóvel VW Fox. Conforme os dados colhidos no local, o motorista seguia pela via sentido a saída para o município de Barra do Jacaré quando, ao se aproximar da Subestação da Copel, perdeu o controle da direção e capotou o veículo em um terreno baldio.

Continua após a publicidade

Com a violência do impacto, o homem de 48 anos que conduzia o automóvel não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As equipes da Polícia Militar e Polícia Civil estiveram no local do acidente e acionaram o IML (Instituto Médico Legal) para recolher o corpo da vítima. A vítima foi identificada como Joaquim que seria morador da zona rural do município.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.