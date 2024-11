Japira é sede 3ª Etapa do Paranaense de Parapente

A cidade de Japira foi sede da 3ª Etapa do Campeonato Paranaense de Parapente 2024. O evento foi realizado entre o último sábado (09) e domingo (10).

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, a competição contou com a participação de 27 pilotos inscritos, sendo 17 confirmados e todos brasileiros. No sábado, o cronograma contou com Briefing de Segurança, Subida para a Rampa, Briefing da Prova, Enviar Tracklogs – QG, Publicação do resultado do dia e Confraternização. Já no domingo, Briefing de Segurança, Subida para a Rampa, Briefing da Prova, Enviar Tracklogs – QG, Publicação do resultado do dia e Encerramento da competição.

A secretaria municipal de Esportes do município agradeceu a organização do evento por incluir o município no calendário de competições e deixou as portas abertas para que mais eventos como esse sejam realizados no município.