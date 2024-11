Homem encontra granada no quintal e casas são evacuadas no interior do Paraná

Um achado feito por um morador da cidade de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, mobilizou equipes do Esquadrão Antibombas e fez com que residências tivessem que evacuar residências. A situação foi registrada no início da tarde desta segunda-feira (11).

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 13h45 os policiais foram acionados para verificar um objeto que seria um artefato explosivo. Diante do chamado, a equipe foi até a residência na Rua Aventurita Neves para verificar a situação.

Continua após a publicidade

No local, um homem informou que estava realizando a limpeza de um terreno quando encontrou um objeto parecido com um artefato explosivo de tamanho expressivo, situação que fez com que ele acionasse a polícia. Os policiais verificaram o objeto e, devido as evidencias e semelhanças com uma bomba, o local foi isolado e moradores das residências vizinhas orientados a deixar as casas.

Na sequência, foi acionada a equipe do Esquadrão Antibombas para realizar o recolhimento do objeto. Chegando ao local, os especialistas constataram se tratar de uma granada padrão Exército Brasileiro modelo M1 a qual estava com o detonador, mas não havia carga explosiva.

Frente aos fatos, o artefato foi recolhido e encaminhado para Curitiba e as residências liberadas para o retorno dos moradores.