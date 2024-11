Alexandre Curi é eleito presidente da Assembleia Legislativa do Paraná

Em sessão realizada nesta segunda-feira (11), o deputado estadual Alexandre Curi (PSD) foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) para o biênio 2025-2026. Com o voto favorável dos 53 deputados presentes, Curi assume a presidência no dia 1º de fevereiro de 2025, durante a abertura dos trabalhos legislativos.

A nova eleição foi convocada após a Mesa Executiva da Assembleia decidir anular o pleito de agosto devido a uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o dispositivo do Regimento Interno que permitia a antecipação da escolha da Mesa Diretora.

Composição da nova Mesa Diretora

Além de Alexandre Curi como presidente, foram eleitos os seguintes parlamentares para compor a Mesa Diretora:

1ª Vice-presidência: Flávia Francischini (União), a primeira mulher a ocupar o cargo na Alep.

1ª Secretaria: Gugu Bueno (PSD).

2ª Secretaria: Maria Victória (PP), reeleita.

2ª Vice-presidência: Delegado Jacovós (PL).

3ª Vice-presidência: Moacyr Fadel (PSD).

3ª Secretaria: Requião Filho (PT).

4ª Secretaria: Alexandre Amaro (Republicanos).

5ª Secretaria: Goura (PDT).

Trajetória de Alexandre Curi

Deputado estadual desde 2003, Alexandre Curi, de 45 anos, chega à presidência da Alep em seu sexto mandato. Reconhecido como um habilidoso articulador político, ele também é conhecido por sua atuação em prol dos municípios, representando mais de 150 das 399 prefeituras do Paraná junto à Assembleia e à Casa Civil.

Curi foi o deputado mais votado desta legislatura e destacou seu compromisso com a modernização e eficiência do trabalho legislativo.

Gestão pautada em transparência, inovação e sustentabilidade

Para o biênio 2025-2026, Curi anunciou um plano estratégico baseado em quatro pilares principais: transparência, inovação, economia e sustentabilidade. Entre as ações destacadas, estão:

Transparência: Lançamento de um novo portal da Alep e busca pelo Selo Diamante de Transparência Pública, tornando a Assembleia a mais transparente do Brasil.

Inovação: Criação de uma coordenação de compliance e outra de inovação, com regulamentação e uso de inteligência artificial para otimizar processos e facilitar o acesso às informações públicas.

Sustentabilidade: Projetos para modernizar os edifícios da Alep, eliminando o uso de papel, melhorando a gestão de resíduos, reaproveitando água e implementando energia solar.

Economia: Continuidade da política de devolução de orçamento ao Executivo, com perspectiva de ampliar essa economia.

Além disso, o futuro presidente destacou a intenção de ampliar o projeto Assembleia Itinerante, aproximando o Legislativo do cidadão em diversas regiões do Paraná. A gestão de Alexandre Curi promete transformar a Alep em referência nacional em governança, inovação e economia, fortalecendo a relação com os paranaenses e reforçando o compromisso com a sustentabilidade e a eficiência no uso dos recursos públicos.