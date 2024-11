Audiência na Assembleia debate valorização de carreira para policiais penais

Na manhã de segunda-feira (11), a Assembleia Legislativa do Paraná discutiu a situação da Polícia Penal do estado, com foco nas mudanças trazidas pela Emenda Constitucional nº 104/2019, que criou a classe e alterou as atribuições dos antigos agentes penitenciários. O encontro, promovido pela deputada Flávia Francischini (União) e o deputado Tito Barichello (União), reuniu autoridades, representantes da categoria e especialistas para debater melhorias no sistema prisional e na valorização dos profissionais.

A principal reivindicação dos policiais penais é a adequação do plano de carreira da categoria, que ainda não foi completamente ajustado após a criação da Polícia Penal. Durante a reunião, o Sindicato dos Policiais Penais do Paraná (Sindarspen) entregou um documento com as demandas da classe, que será encaminhado ao Governo do Estado. Dentre os principais pontos, estão a equiparação salarial com outras forças de segurança pública e a melhoria das condições de trabalho, considerando o aumento no número de presos e a falta de servidores.

A Emenda Constitucional nº 104/2019, que transformou os agentes penitenciários em policiais penais, também foi tema da reunião. Com a criação da Polícia Penal, os profissionais passaram a ter responsabilidades mais amplas, como escoltas, recaptura de presos, intervenções em rebeliões e a gestão de atividades de ressocialização. A mudança visa conferir mais segurança e ordem ao sistema penitenciário e a integração dessa categoria ao restante das forças de segurança pública.

A deputada Flávia Francischini destacou a importância de reconhecer o trabalho dos policiais penais, que muitas vezes são negligenciados. Ela enfatizou que a categoria precisa ser valorizada, especialmente considerando os desafios enfrentados dentro dos presídios. O deputado Tito Barichello, por sua vez, ressaltou a relevância da Polícia Penal para a segurança pública, lembrando que a execução penal vai além da condenação e requer o trabalho contínuo dessa classe.

O evento também contou com a participação de outras autoridades, que reafirmaram a necessidade de investimentos no sistema penitenciário e a valorização dos policiais penais para garantir um ambiente mais seguro e eficiente.