Bombeiros da Itaipu fazem curso de manejo de animais peçonhentos

A Divisão de Áreas Protegidas da Itaipu Binacional ministrou um curso sobre manejo de animais peçonhentos para as equipes de bombeiros brasileiros e paraguaios da empresa. O curso ocorreu nos dias 7 e 8 de novembro, no Centro de Investigación de Animales Silvestres (CIASI), na margem paraguaia.

Continua após a publicidade

O curso partiu de uma demanda dos próprios bombeiros. No verão há um aumento da aparição de animais peçonhentos, que ficam mais ativos no calor. Nesta época os bombeiros são chamados com frequência para a retirada de serpentes, principalmente jararacas.

Continua após a publicidade

No curso eles puderam revisar a identificação e as formas de manejo com os animais. A prática dos métodos de contenção física foi realizada com uma jiboia arco-íris, animal não-peçonhento. “A prática é muito importante para que o profissional adquira confiança e saiba como agir em situações reais de encontro com animais peçonhentos”, explicou a veterinária da Itaipu, Aline Konell, uma das instrutoras. “O objetivo deste curso é promover uma resposta rápida e padronizada para estes casos”, disse.

Aline ressaltou ainda a importância da colaboração e trabalho conjunto entre os profissionais do Brasil e do Paraguai, já que ambos os países possuem legislações diferentes na distribuição de soro antiofídico para o atendimento às vítimas. “No Paraguai é possível comprar o soro antiofídico; no Brasil, ele é disponibilizado pelo SUS, em hospitais municipais e algumas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)”, explicou.

Também participaram do treinamento estagiários de veterinária e biologia, e terceirizados da equipe de manejo e bem-estar.