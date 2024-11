Tomazinenses se destacam em Campeonato Sul-Americano e trazem seis medalhas para casa

Na última semana, a equipe de canoagem de Tomazina, ATOCA, participou do Campeonato Sul-Americano de Canoagem, realizado na cidade de Aluminé, na Patagônia argentina. A equipe, que, ao longo dos anos, vêm se destacando em campeonatos nacionais, foi um dos principais destaques da competição ao conquistar o pódio em seis modalidades do campeonato.

Fundada há 26 anos, em 1998, ATOCA tem sido um dos maiores clubes de canoagem da região, consolidando seu legado em campeonatos regionais, interestaduais, nacionais e internacionais. Além de suas conquistas ao longo dos anos, atualmente, ATOCA está entre as melhores equipes de canoagem do Brasil nas modalidades de Slalom e Caiaque Cross.

Atleta da equipe ATOCA em disputa no Campeonato Sul-Americano de Canoagem. Foto: Divulgação

Neste ano, a equipe participou do Campeonato Sul-Americano de Canoagem, onde, apesar dos desafios climáticos e da disputa entre os melhores atletas da América do Sul, demonstrou mais uma vez a força de seus atletas ao conquistar seis medalhas na competição, sendo a equipe que mais conquistou medalhas no evento.

A equipe conquistou três medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze, conquistando um resultado expressivo entre as melhores equipes do continente. “Apesar dos desafios que enfrentamos, conquistamos um resultado muito importante”, afirmou o treinador da equipe, João Emerson dos Santos Kondo, mais conhecido como Pantera.

O frio predominante nas águas da Patagônia argentina foi o principal desafio enfrentado, mas não impediu que os atletas fizessem uma boa disputa e trouxessem as medalhas para a casa. “Nosso maior desafio foi o frio. Não estamos acostumados com essa temperatura. Os dias de disputa foram muito difíceis, mas o resultado veio e conseguimos conquistar estas medalhas”, comentou o treinador.

A adaptação foi difícil, mas com empenho e dedicação, os atletas trouxeram um resultado significativo para a casa. “Foi muito difícil me adaptar com o frio de lá, mas eu consegui e me sinto muito contente por trazer comigo esse título”, comentou Anna Clara Leal de Morais, campeã sul-americana na categoria K1 Cross Feminino. “O foco agora é o Campeonato Brasileiro”, acrescentou a atleta.

Já para o jovem Davi Santhiago Ribeiro dos Santos, jovem de 15 anos que também trouxe a medalha de ouro para a casa, representar o Brasil em um evento tão importante como esse foi um momento significante para o jovem. “Nunca imaginei que faria uma viagem internacional para representar meu país e, além de ter essa oportunidade, tive a felicidade de conquistar o título de campeão sul-americano”, enfatizou o jovem com emoção.

Outro destaque foi Emanoel Cruz Barcelos de Souza, campeão na categoria K1 Júnior Masculino, que também teve a oportunidade de representar o Brasil fora do país pela primeira vez. “Foi uma viagem muito especial. Foi minha primeira vez fora do país e comecei com um baita desafio, me adaptar em uma temperatura totalmente diferente da nossa. Mas ainda assim, consegui trazer a medalha de ouro comigo”, destacou o jovem.

Com o resultado significativo obtido no Campeonato Sul-Americano, a equipe agora foca no Campeonato Brasileiro de Canoagem que está chegando e deve ser realizado entre os dias 20 e 24 de novembro, na cidade de Tomazina.