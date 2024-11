Criminosos lancharam e tomaram sorvete antes de matar vereador em Santana do Itararé

O fim de semana foi marcado por uma execução de um homem registrada no município de Santana do Itararé, no Norte Pioneiro. João Garré, que foi eleito vereador no município de Salto do Itararé, foi morto a tiros na madrugada do último sábado (09). Novidades nas investigações mostram o sangue frio dos atiradores que também acabaram morrendo em confronto com a polícia.

Continua após a publicidade

De acordo com as investigações, o crime aconteceu por volta da 01h00 da madrugada do último sábado quando um dos suspeitos invadiu a casa dos pais de João Garré e disparou ao menos quatro vezes contra o peito do vereador. Já o outro criminoso teria ficado do lado de fora vigiando. Em seguida, a dupla fugiu do local.

Continua após a publicidade

O corpo da vítima foi encontrado por sua esposa momentos após o crime. João Garré foi eleito vereador no município de Salto do Itararé nas eleições de outubro pelo partido União Brasil. Ele estava em Santana do Itararé cuidando dos pais idosos.

Após o crime, equipes da Polícia Militar e Polícia Civil foram acionadas. Com isso, os investigadores analisaram imagens de câmeras de vigilância sendo então identificado o automóvel utilizado pelos suspeitos que apresentava placas de Curitiba. Com isso, foi emitido um alerta para as autoridades policiais de todo o estado, sendo que o referido veículo foi localizado no bairro Uberaba, na Capital. Ao tentar realizar a abordagem, equipes da Rotam entraram em confronto com os suspeitos que acabaram morrendo.

Nesta segunda-feira (11), a reportagem da Folha Extra teve acesso a informações e imagens exclusivas sobre o crime. Conforme as investigações, os atiradores já estariam em Santana do Itararé um dia antes de cometer o crime analisando a rotina de João Garré. Além disso, imagens do sistema de vigilância de uma lanchonete mostram o sangue frio dos criminosos que comeram lanches e tomaram sorvetes antes de ir até a casa de João Garré e disparar quatro vezes contra seu peito.

Após identificar os autores do crime, as autoridades policiais agora trabalham para apurar quais foram as motivações do homicídio.

O caso segue sendo investigado pela delegacia da Polícia Civil de Wenceslau Braz que é responsável pelo município de Santana do Itararé.