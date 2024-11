Vereador eleito é executado com quatro tiros em Santana do Itararé

Um vereador eleito foi morto a tiros na madrugada deste sábado (09). A situação foi registrada no município de Santana do Itararé, no Norte Pioneiro.

De acordo com informações preliminares, o crime aconteceu no início da madrugada deste sábado e a vítima foi identificada como João Domiciano Neto, (João Garré), vereador eleito nas eleições de outubro pelo União Brasil em Salto do Itararé, cidade vizinha a Santana do Itararé, onde ocorreu o crime.

Segundo relatos de testemunhas, por volta da 01h00 ele chegou na residência da família e, em seguida, suspeitos armados também chegaram no local e realizaram disparos de arma de fogo. Garré teria sido atingido por ao menos quatro tiros. A vítima não resistiu e morreu no local.

Equipes da Polícia Militar e Polícia Civil foram acionadas para prestar atendimento a ocorrência e iniciar os procedimentos para investigar o motivo do assassinato. O local do crime foi isolado e a equipe do IML acionada para recolher o corpo da vítima.

João Garré, do partido União Brasil, havia sido eleito na nona posição para a Câmara de Salto do Itararé, com 133 votos.