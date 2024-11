Itaipu já instalou quase 400 marcos para mapear a elevação dos terrenos na Bacia do Paraná

Quase 400 marcos geodésicos, estruturas para demarcar o ponto exato da altura de terrenos diversos, já foram instalados na Bacia do Rio Paraná pela Itaipu Binacional. O balanço considera os pontos concluídos até 31 de outubro: 356 unidades, o equivalente a um quarto do previsto no projeto. As atividades do projeto envolvem mais de 140 municípios do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, sendo que 105 destes receberão marcos, totalizando mais de 1.400 pontos (confira a relação completa ao final).

Juntos, eles vão compor a Rede Altimétrica de Alta Precisão da Itaipu Binacional (RAIB), uma espécie de "mapa" da elevação do terreno. O objetivo é aprimorar o referencial de altitude utilizado pela Itaipu no reservatório e nos corpos d'água que contribuem para formação do lago. Não há nenhuma relação entre a atividade e demarcações de terra pela Itaipu.

Neste mês, as frentes de trabalho de nivelamento estão atuando na BR-277, nas regiões de Matelândia e de Santa Terezinha de Itaipu. Ainda em novembro será iniciado o planejamento e autorização de novos marcos nos trechos de Guaíra a Icaraíma (PR) e Mundo Novo a Naviraí (MS).

Dados precisos

Ao serem instalado nos terrenos, os marcos geodésicos indicarão a altura exata daquele ponto tendo como referência o nível do mar. Com isso, é possível entender as variações de altitude em diferentes lugares, o que é útil para planejamento de obras, monitoramento de enchentes, construção de estradas e outros projetos que dependem do relevo da área, como o monitoramento do reservatório da Itaipu.

Hoje, a hidrelétrica dispõe de réguas e estações de medições, mas com a rede altimétrica os dados serão ainda mais precisos. No futuro, a população também será beneficiada, porque contará com informações sobre aquele terreno demarcado: uma utilidade a mais para estudos, obras e georreferenciamento.

A Itaipu conta com o apoio da comunidade para que o trabalho aconteça e reforça o objetivo do projeto: contribuir com a operação da usina. Saiba mais sobre o projeto no vídeo https://www.youtube.com/watch?v=EOenIFU2tfw ou na página https://www.itaipu.gov.br/meio-ambiente/raib-rede-altimetrica-de-alta-precisao-da-itaipu-binacional.

Veja abaixo a relação dos municípios contemplados e o respectivo número de marcos.

- Altamira do Paraná (PR) - 12

- Alto Paraíso (PR) - 24

- Alto Piquiri (PR) - 11

- Altônia (PR) - 12

- Assis Chateaubriand (PR) - 3

- Brasilândia do Sul (PR) - 11

- Campina da Lagoa (PR) - 20

- Campo Mourão (PR) - 10

- Cascavel (PR) - 26

- Céu Azul (PR) - 14

- Cianorte (PR) - 7

- Cidade Gaúcha (PR) - 13

- Colorado (PR) - 5

- Corbélia (PR) - 15

- Cruzeiro do Sul (PR) - 4

- Diamante do Norte (PR) - 8

- Diamante D'Oeste (PR) - 6

- Douradina (PR) - 4

- Engenheiro Beltrão (PR) - 9

- Entre Rios do Oeste (PR) - 20

- Floraí (PR) - 2

- Formosa do Oeste (PR) - 9

- Foz do Iguaçu (PR) - 58

- Francisco Alves (PR) - 24

- Guaíra (PR) - 42

- Guaporema (PR) - 6

- Icaraíma (PR) - 18

- Indianópolis (PR) - 3

- Iporã (PR) - 20

- Itaipulândia (PR) - 20

- Ivaté (PR) - 11

- Japurá (PR) - 7

- Juranda - (PR) - 10

- Jussara (PR) - 4

- Loanda (PR) - 2

- Lobato (PR) - 3

- Mamborê (PR) - 11

- Marechal Cândido Rondon (PR) - 29

- Marilena (PR) - 6

- Matelândia (PR) - 4

- Medianeira (PR) - 7

- Mercedes (PR) - 15

- Missal (PR) - 7

- Nova Esperança (PR) - 12

- Nova Londrina (PR) - 3

- Palotina (PR) - 13

- Paraíso do Norte (PR) - 2

- Paranacity (PR) - 3

- Pato Bragado (PR) - 5

- Peabiru (PR) - 4

- Porto Rico (PR) - 10

- Quarto Centenário (PR) - 16

- Quatro Pontes (PR) - 3

- Querência do Norte (PR) - 42

- Rondon (PR) - 14

- Santa Cruz de Monte Castelo (PR) - 16

- Santa Helena (PR) - 40

- Santa Inês (PR) - 1

- Santa Isabel do Ivaí (PR) - 19

- Santa Mônica (PR) - 8

- Santa Tereza do Oeste (PR) - 3

- Santa Terezinha de Itaipu (PR) - 11

- Santo Inácio (PR) - 10

- São Carlos do Ivaí (PR) - 12

- São Jorge do Patrocínio (PR) - 8

- São Miguel do Iguaçu (PR) - 21

- São Pedro do Paraná (PR) - 5

- São Tomé (PR) - 8

- Tapira (PR) - 15

- Terra Boa (PR) - 2

- Terra Roxa (PR) - 17

- Toledo (PR) - 12

- Ubiratã (PR) - 37

- Uniflor (PR) - 1

- Eldorado (MS) - 31

- Iguatemi (MS) - 10

- Itaquiraí (MS) - 46

- Mundo Novo (MS) - 24

- Naviraí (MS) - 13

- Anaurilândia (MS) - 12

- Angélica (MS) - 34

- Batayporã (MS) - 36

- Itaquiraí (MS) - 4

- Ivinhema (MS) - 37

- Jateí (MS) - 31

- Juti (MS) - 11

- Naviraí (MS) - 48

- Nova Andradina (MS) - 13

- Novo Horizonte do Sul (MS) - 11

- Rio Brilhante (MS) - 3

- Álvares Machado (SP) - 3

- Estrela do Norte (SP) - 9

- Euclides da Cunha Paulista (SP) - 8

- Marabá Paulista (SP) - 8

- Mirante do Paranapanema (SP) - 17

- Piquerobi (SP) - 7

- Pirapozinho (SP) - 11

- Presidente Bernardes (SP) - 5

- Presidente Prudente (SP) - 7

- Presidente Venceslau (SP) - 5

- Rosana (SP) - 19

- Sandovalina (SP) - 13

- Santo Anastácio (SP) - 4

- Tarabai (SP) - 6

- Teodoro Sampaio (SP) - 14