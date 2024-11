Uso de cigarro eletrônico entre os jovens é tema de debate na Assembleia

Uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Paraná na tarde de quarta-feira (06) discutiu o crescente consumo de cigarros eletrônicos – conhecidos como vapes ou pods – entre jovens, especialmente nas escolas. O evento, proposto pelo deputado Evandro Araújo (PSD), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Pessoa com Deficiência, reuniu especialistas e representantes de áreas como educação, saúde, segurança pública e poder judiciário para debater a urgência de medidas para combater o uso desses produtos.

O deputado Araújo destacou que, por serem ilegais, muitos cigarros eletrônicos são apreendidos nas escolas públicas e privadas, mas os gestores escolares enfrentam dificuldades em lidar com essa situação. "Existem escolas com centenas de cigarros eletrônicos apreendidos. Temos um problema de saúde, educação e ambiental, com a questão do descarte correto desses produtos", alertou. Ele também ressaltou os malefícios à saúde dos jovens, mencionando que um vape pode ser equivalente a cerca de 20 cigarros tradicionais. “Os estudantes acham que esses dispositivos são inofensivos por terem aromas, mas são ainda mais prejudiciais”, afirmou.

A promotora de Justiça Danielle Cristine Cavali Tuoto, do Ministério Público do Paraná, enfatizou a gravidade do problema, apontando que o comércio de vapes é ilegal no Brasil e frequentemente envolve contrabando. Ela defendeu a responsabilização dos pais e adolescentes e a necessidade urgente de ações conjuntas de orientação e prevenção. "Esses cigarros eletrônicos são fruto de crime, de contrabando", observou.

O juiz Rodrigo Rodrigues Dias, do Tribunal de Justiça do Paraná, e o promotor Diego Russo, coordenador do Comitê de Políticas Institucionais sobre Drogas do MP-PR, também reforçaram a importância de uma atuação integrada. Russo destacou os atrativos dos vapes, como sabores e formatos, que tornam o produto mais atraente para os jovens. O delegado Renato Bastos Figueiroa, da Secretaria de Segurança Pública, detalhou ações para combater o consumo desses dispositivos, que têm se tornado uma nova tendência entre os jovens.