Diretores de Itaipu visitam hidrelétrica binacional Yacyretá

Os diretores-gerais de Itaipu Binacional, Enio Verri (Brasil) e Justo Zacarías Irún (Paraguai), participaram nesta quarta-feira (6) de uma visita técnica à usina de Yacyretá, uma hidrelétrica binacional pertencente ao Paraguai e Argentina. Com capacidade instalada de 3,2 mil MW, a usina fica no Rio Paraná, próxima do município de Encarnación, no lado paraguaio, e de Posadas, no lado argentino.

“O objetivo da nossa visita foi trocar experiências, conhecer como funciona a usina e aprender cada dia mais como melhorar a produção da Itaipu Binacional”, afirmou Verri, que estava acompanhado do diretor técnico executivo, Renato Sacramento, e da assistente da Diretoria Geral Gisele Ricobom.

A comitiva foi recebida pelo diretor executivo de Yacyretá, Luis Benítez Cuevas. Também participaram da visita o diretor técnico de Itaipu, o paraguaio Hugo Osvaldo Zárate Chávez, o diretor financeiro, Rafael Demetrio Lara Valenzuela, e a diretora jurídica executiva, Iris Magnolia Mendoza Balmaceda.

“É muito importante que venhamos juntos trocar ideias, aprender um pouco com Yacyretá e contar um pouco da nossa experiência”, comentou Justo Zacarías Irún. “Estamos em uma jornada espetacular, muito proveitosa e creio que ambas as partes estamos ganhando muito [com essa troca de experiências]”, completou.

Renato Sacramento explicou que a visita foi muito importante porque, a exemplo de Itaipu, Yacyretá também está passando por um processo de modernização das unidades geradoras. A diferença é que o foco da hidrelétrica argentino-paraguaia é a parte mecânica, enquanto a Binacional prioriza os sistemas de supervisão e controle.