Itaipu e Itaipu Parquetec criam o Núcleo de Cooperação Socioambiental de Entre Rios

A Itaipu e o Itaipu Parquetec formalizaram na terça-feira (05) a criação do Núcleo de Cooperação Socioambiental de Entre Rios. O evento aconteceu no auditório da Sociedade Rural de Umuarama e a cerimônia de abertura contou com a presença de representantes da Itaipu, do Itaipu Parquetec e lideranças locais.

Compareceram 57 representantes de 35 instituições do poder público e da sociedade civil organizada, incluindo prefeituras municipais, universidades, associações comunitárias, assentamentos rurais, comunidades, cooperativas de produção consórcios ambientais, organizações não governamentais (ONGs) e empresas da região de Entre Rios, que reúne 20 municípios da Região Noroeste do Paraná.

A gestora do projeto de Governança da Itaipu Binacional, Rosani Borba, afirma que criação dos núcleos abre um espaço democrático e de transparência. “O objetivo é que as pessoas que representam as instituições sejam atores que conheçam o território e que atuem para construir processos educadores e de governança e de tomada de decisão”, disse.

A gerente de Educação do Itaipu Parquetec, Karina Custódio, enfatiza que os núcleos vão debater problemáticas ambientais, sociais e econômicas. “A partir da união dessas pessoas, começaremos a formar um poder conjunto, para que projetos e ações possam surgir. Nos próximos anos esses núcleos poderão se fortalecer e trazer melhorias para cada uma dessas regiões”, informou.

Um dos participantes da criação do Núcleo Entre Rios foi o presidente da Cooperativa Coopeler, Manuel Constantino Gouveia. Com sede em São Jorge do Patrocínio, a cooperativa tem 18 anos e atualmente conta com 300 cooperados, todos da agricultura familiar. “Estamos muitos esperançosos, porque a cooperativa está captando o leite e repassando para outras empresas. E o nosso sonho é industrializar, agregando valor de forma correta, com a área ambiental correta, atendendo à legislação, produzir de forma sustentável nas pequenas propriedades”, falou.

Continuidade

As equipes da Itaipu e Itaipu Parquetec constituem nesta quarta-feira (06) o Núcleo Médio Noroeste Paranaense, em Cianorte. Na quinta-feira (7) será a vez da criação do Núcleo Noroeste Paranaense, em Paraíso do Norte. Já na sexta-feira será criado o Núcleo Setentrião Paranaense, em Maringá, encerrando a fase de constituição de núcleos de Cooperação Socioambiental.