Rodovia entre Jaguariaíva e Sengés tem desvio para construção de praça do pedágio

Motoristas que trafegam pela PR-151, entre Jaguariaíva e Sengés, devem ficar atentos a um desvio implantado no quilômetro 185 da rodovia. A medida, iniciada pela EPR Litoral Pioneiro, é necessária para a construção de uma nova praça de pedágio no local, que deve trazer mudanças permanentes para a circulação na região.

Enquanto as obras da construção da nova praça de pedágio avançam, o fluxo de veículos foi desviado para um acesso temporário ao lado da rodovia. De acordo com a EPR, o local deve ser sinalizado para garantir fácil acesso aos motoristas.

A alteração no trânsito deve ser mantida durante todo o período da construção da nova praça de pedágio no local. Para esclarecer dúvidas e obter mais informações sobre a obra e como deve seguir o trânsito a partir de agora, os usuários da PR-151 podem entrar em contato com a EPR Litoral Pioneiro através do telefone 0800 277 0153.

Para uma viagem tranquila, recomenda-se que os motoristas fiquem atentos às sinalizações na rodovia e redobrem a atenção ao passar pelo trecho em obras. Além disso, seguir a velocidade reduzida no acesso temporário e respeitar as orientações das equipes de sinalização são medidas essenciais para garantir a segurança de todos os que utilizam a PR-151.