Mulher é vítima de tentativa de feminicídio no Norte Pioneiro

Uma mulher ficou gravemente ferida após ser vítima de uma tentativa de feminicídio. O crime foi registrado na manhã da segunda-feira (04) no município de Carlópolis, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, por volta das 09h00 a equipe da Polícia Militar foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência de tentativa de feminicídio registrada em uma residência situada a Rua Antônio Jonas Ferreira Pinto, no Centro. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, foi constatado que uma mulher havia sido esfaqueada e seu estado de saúde era grave. Com isso, foram acionadas as equipes de socorro e a vítima encaminhada ao hospital onde permanece internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Em contato com testemunhas, estas repassaram aos policiais o nome de um homem que seria o autor do crime, mas até o momento ele não foi localizado.

Frente aos fatos, o caso foi repassado a equipe da Polícia Civil para ser investigado.