Idoso vai parar no hospital após ser agredido com pauladas

Um idoso ficou ferido após ser agredido a pauladas na noite desta segunda-feira (04). O caso foi registrado no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 21h45 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência após um homem de 69 anos dar entrada no Pronto Socorro do município com vários ferimentos pelo corpo. Diante do chamado, os policiais foram a Unidade de Saúde para averiguar a situação.

No local, a vítima passou a relatar que no fim da tarde foi até o bairro Vila São Pedro receber por um serviço e, em seguida, foi agredido por um indivíduo. O homem ainda contou que estava consumindo bebida alcoólica e jogou a mesma no rosto do autor, mas não soube informar se isso aconteceu antes ou depois das agressões. Em contato com a equipe médica, os policiais foram informados que a vítima apresentava várias lesões pelo corpo, inclusive, uma fratura na mão.

Frente aos fatos, foram tomadas as providências cabíveis ao caso e a vítima orientada sobre seus direitos.