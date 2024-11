Mulher chama a polícia após marido ficar “Peladão” na casa da sogra

Uma mulher chamou a polícia após seu marido ficar andando nu na casa de sua mãe. O caso foi registrado no fim da noite desta segunda-feira (04) no município de Andirá, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 18h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência onde uma mulher informou que o marido estava lhe ameaçando. Diante do chamado, a equipe foi até a Rua José Bonifácio, na Vila Industrial, para averiguar a situação.

No local, a solicitante passou a relatar que, além das ameaças e xingamentos, toda vez que ela vai com o marido até a casa de sua mãe o homem fica andando pelado dentro da casa da sogra. A mulher ainda relatou que seu neto, uma criança de quatro anos que reside na residência, presencia a cena.

Frente aos fatos, como o homem fugiu do local, a solicitante foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso.