Deputados aprovam título de Utilidade Pública para associação do Norte Pioneiro

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou, na sessão plenária de quarta-feira (30), um projeto de lei que concede o título de Utilidade Pública à Associação Metodista de Assistência Social (AMAS), com sede em Cornélio Procópio. A proposta foi apresentada pelo deputado Alexandre Curi (PSD) e tem como objetivo reconhecer o trabalho realizado pela instituição em prol da assistência social.

Continua após a publicidade

A AMAS presta serviços gratuitos que abrangem diversas áreas, incluindo assistência social, saúde, nutrição e educação. A organização atua em benefício de crianças, adolescentes, jovens, idosos e famílias em situação de vulnerabilidade, promovendo atividades que visam a promoção humana e a inclusão social. A instituição busca complementar a ação pública, oferecendo suporte a grupos que carecem de recursos e assistência.

Continua após a publicidade

Além dos serviços socioeducativos e recreacionais, a AMAS também realiza programas de treinamento e capacitação profissional, visando ajudar as famílias a ingressarem no mercado de trabalho. O projeto destaca a importância da associação na formação de futuras famílias e na educação de filhos, além de seu papel no combate a questões sociais como a dependência química, a maternidade precoce e o analfabetismo.

Curi ressaltou que as atividades desenvolvidas pela AMAS justificam plenamente o reconhecimento como Utilidade Pública, dado o impacto positivo que a organização tem na comunidade paranaense. Com essa aprovação, a AMAS poderá fortalecer ainda mais suas parcerias com órgãos governamentais e instituições privadas, nacionais e estrangeiras, ampliando sua capacidade de atender as necessidades da população carente.