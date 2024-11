Acidente deixa feridos no “trevo da Denorpi” em Wenceslau Braz

Um acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (30) deixou duas pessoas feridas na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente envolveu um automóvel Renault Sandero e uma carreta Volvo FH 460. A colisão envolvendo os dois veículos aconteceu no local conhecido como “Trevo da Denorpi”. Após o acidente, o veículo ainda atingiu um muro. Um ponto de ônibus que existe no local ficou destruído.

O homem de 78 anos e uma jovem de 23 anos que estavam no veículo tiveram ferimentos e foram encaminhados ao hospital de Caridade São Sebastião para receber atendimento médico. Já o condutor do caminhão não se feriu. Ele foi submetido ao teste do etilômetro que resultou em negativo para o consumo de álcool.

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.