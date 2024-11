Itaipu doa veículo elétrico para o TRE-PR

A Itaipu realizou a entrega de um veículo elétrico para delegação do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) no final da manhã desta quinta-feira (31), no Centro Executivo da Itaipu, em Foz do Iguaçu (PR). A cessão foi realizada pelo diretor-geral da Itaipu, Enio Verri; pelo diretor administrativo, Iggor Gomes Rocha, e pelo diretor jurídico, Luiz Fernando Delazari.

Renault Zoe, 2018. Foto: Sara Cheida/Itaipu Binacional

O veículo Renault Zoe, ano 2018, que pertenceu à frota da Binacional, está em ótimas condições e conta com aproximadamente 29 mil km rodados.

“O TRE do Paraná, como parte de um projeto do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), está comprometido com a transição energética e a descarbonização, valorizando a presença de veículos que não sejam movidos a combustíveis fósseis”, afirmou o diretor-geral da Itaipu, Enio Verri. “O TRE-PR tem um histórico de parceria com a Itaipu, e a entrega desse carro reforça nosso compromisso com a sustentabilidade e a transição energética. É um prazer entregar um veículo que fará diferença na nossa missão de salvar o planeta”.

O diretor jurídico Luiz Fernando Delazari também destacou a colaboração com o TRE. “Essa parceria resulta da sensibilidade do atual presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Sigurd, em relação à preservação do meio ambiente, sustentabilidade, descarbonização e formação de lideranças, incluindo mulheres e negros. A sensibilidade social do presidente é admirável e fundamental para o mundo civilizado. Esta parceria com a Itaipu certamente se desdobrará em outras ações sociais no futuro.”

O presidente do TRE-PR, Sigurd Roberto Bengtsson, relatou que esse é o primeiro carro elétrico do projeto de eletrificar a frota da instituição. “O Tribunal Regional Eleitoral possui uma usina fotovoltaica em Paranavaí (PR), modelo para o Brasil, que gera energia de forma sustentável. A doação deste carro pela Itaipu é simbólica e funcionalmente importante, ampliando nosso compromisso com a energia renovável e a redução de carbono”, completou Bengtsson.

A chefe de Comunicação do TRE-PR, Rubiane Kreuz, comentou que o carro será útil em diversas pautas da instituição. “Ele será utilizado para a visitação dos chefes de cartório aos locais de votação e irá gerar uma grande economia para o tribunal, além de promover a sustentabilidade.”

Também compuseram a delegação do TRE-PR o presidente da Associação de Magistrados Brasileiros (AMB), Frederico Mendes Júnior; o desembargador José Rodrigo Sade; o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Fernando Antônio Prazeres; o presidente da Associação dos Magistrados do Paraná (AMAPAR), Marcel Ferreira dos Santos; o diretor-geral da Escola da Magistratura do Paraná (EMAP), Clayton de Albuquerque Maranhão, e a analista judiciária do TJ-PR, Patrícia Elache Gonçalves dos Reis.