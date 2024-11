Assembleia Legislativa lança guia para implementar Parlamentos Jovens em Câmaras Municipais do Paraná

Na próxima quarta-feira (05), às 9h, acontece no Auditório Legislativo da Assembleia Legislativa do Paraná, o lançamento do "Guia Prático para Implementar Parlamentos Jovens em Câmaras Municipais no Paraná", uma cartilha que visa orientar câmaras municipais de todo o estado na criação de projetos de parlamentos jovens.

Continua após a publicidade

O evento contará com palestras de especialistas que possuem experiência direta em projetos de parlamentos jovens, oferecendo uma visão prática e teórica sobre o impacto e a metodologia para a criação desses programas em câmaras municipais. Entre os palestrantes estará Edson Gil Santos Jr., autor do guia, que compartilhará os objetivos e as estratégias delineadas no documento, destacando a importância de uma educação política fundamentada para o fortalecimento da democracia.

Continua após a publicidade

Além de Edson Gil Santos Jr., outros servidores com larga experiência em parlamentos jovens participarão do evento, trazendo experiências variadas de diferentes câmaras municipais. Jane Terezinha Scimeoni, da Câmara Municipal de Cascavel, Laís Bastos da Silva, de São José dos Pinhais, Karina Vanessa Albano, de Palmeira, e Joaquim Francisco dos Santos Neto, de Maringá, discutirão as práticas adotadas em seus respectivos municípios, analisando os desafios e as conquistas na implementação de iniciativas voltadas ao público jovem.

Também vai participar do evento o Desembargador Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Diretor Executivo da Escola Judiciária Eleitoral do Paraná, para representar o Tribunal Regional Eleitoral - TRE, que é um importante aliado desses programas de simulação parlamentar, auxiliando no processo eleitoral dos estudantes junto às escolas.

A criação de parlamentos jovens tem sido cada vez mais reconhecida como um meio eficaz de inserir jovens no debate público e incentivar o interesse e a compreensão sobre o funcionamento da política e do processo democrático.

Para a coordenadora da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Paraná, Roberta Picussa, o lançamento da cartilha é um passo importante para capacitar vereadores, servidores de câmaras municipais e educadores no desenvolvimento dessas iniciativas. “Embora o interesse pela política pareça ter crescido entre as pessoas, ainda há uma grande confusão e indistinção sobre as funções do Legislativo e do Executivo. Acredito que ao envolver os jovens em programas como esse, eles se tornarão cidadãos mais informados e engajados para contribuir de forma ativa e consciente com a sociedade. Queremos que este guia seja um importante incentivo para que mais câmaras promovam o parlamento jovem”, disse.

A cartilha apresenta orientações detalhadas sobre como estruturar, implementar e manter programas de parlamento jovem, abordando desde a organização logística até métodos pedagógicos para envolver os estudantes nas discussões sobre temas cívicos. Segundo Edson Gil Santos Jr., o guia foi elaborado para servir como uma ferramenta prática e acessível, oferecendo subsídios para que as câmaras municipais possam promover a inclusão dos jovens nos debates e processos legislativos.

O evento é voltado para vereadores(as), novos(as) vereadores(as) eleitos(as), servidores(as) de câmaras municipais, educadores e todos os interessados em promover a educação política entre jovens. O encontro é gratuito e aberto ao público, e as inscrições podem ser feitas pelo site da Assembleia Legislativa do Paraná.