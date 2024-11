Últimos Núcleos de Cooperação Socioambiental serão formalizados em novembro

A Itaipu e o Itaipu Parquetec vão finalizar na próxima semana a criação dos últimos quatro Núcleos de Cooperação Socioambiental, dos 20 propostos pelo programa Itaipu Mais que Energia, cobrindo os 399 municípios do Paraná e 34 do Mato Grosso do Sul.

As equipes farão a constituição do núcleo de Entre Rios, no dia 5 de novembro, em Umuarama. Depois, seguem para a criação do Núcleo Médio Noroeste Paranaense, em Cianorte (6/11), e o Núcleo Noroeste Parananense, em Paraíso do Norte (7/11). No dia 8 de novembro será criado o Núcleo Setentrião Paranaense, em Maringá, finalizando essa etapa do programa.

Núcleo Oeste do Paraná

Na criação do Núcleo Oeste do Paraná, no dia 23 de outubro, em Cascavel, o diretor-superintendente do Itaipu Parquetec, professor Irineu Colombo, comentou sobre a importância da criação dos núcleos como espaços de discussão e de validação dos projetos. “No futuro, vários programas vão passar por análise e validação desses grupos. Por isso, é muito importante que discutam as necessidades territoriais", disse.

Na reunião do dia 23, o representante do Instituto de Desenvolvimento Social Sustentável (IDESS), Luciano Neves, trabalhou com seu grupo o tema da moradia na região Oeste do Paraná. Ele informou que existe um déficit habitacional de 46 mil unidades habitacionais, entre o ambiente urbano e o rural. “As pessoas migram aqui para a nossa região e acabam não encontrando moradias. O aluguel está muito caro e as pessoas não têm acesso para construir a sua própria casa e vão para as favelas. A gente precisa se debruçar sobre o assunto, pois moradia é a porta de entrada de todos os outros direitos”, disse.

Histórico

Desde o lançamento dos Núcleos de Cooperação Socioambiental, ocorrido no dia 11 de setembro, em Curitiba, foram criados os seguintes núcleos: Curitiba e Região Metropolitana; Litoral Paranaense; Campos Gerais; Centro Paranaense; Centro Sul Paranaense; Cantuquiriguaçu; Suleste Paranaense; Sul do Paraná; Vale do Ivaí; Norte do Paraná; Norte Pioneiro; Campo Mourão; Oeste do Paraná; Sudoeste Paranaense e Sul do Mato Grosso do Sul.

Até agora foram mobilizadas 1.491 pessoas, representando 755 instituições do poder público e da sociedade civil, incluindo prefeituras municipais, universidades, associações comunitárias, assentamentos rurais, comunidades quilombolas, consórcios ambientais, organizações não governamentais, empresas, entre outros. Os números serão ampliados com a criação dos quatro últimos núcleos.