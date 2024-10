Wenceslau Braz e região tem 77 vagas de emprego disponíveis, confira

Empresas de diversos setores, em Wenceslau Braz e na região, estão com vagas de empregos abertas para profissionais interessados em atuar em diversas áreas, como produção, atendimento e manutenção específica. Com a alta demanda, as oportunidades contemplam diferentes níveis de experiência, abrangendo desde candidatos com ensino fundamental até aqueles com formação superior.

PROTORK AGRICULTURE

A Protork Agriculture, uma das maiores produtoras de produtos agropecuários multinacionais, oferece um total de 18 vagas disponíveis, distribuídas entre os cargos de garçom, preparador de rações no período diurno ou noturno, eletricista industrial, mecânico industrial, motorista de rodo trem, motorista de truck, motorista de descarga e porteiro.

Para mais informações sobre estas vagas disponíveis, os interessados podem entrar em contato diretamente com a empresa ou entrar em contato com a Agência do Trabalhador de Wenceslau Braz, que poderá passar mais informações sobre as vagas.

AUTO POSTO CRISTO REI II

Já o Auto Posto Cristo Rei II, está contratando um (a) operador de caixa. Para concorrer à esta vaga, os interessados devem atender alguns requisitos, como atendimento ao público, dinamismo e determinação, habilidades com organização e proatividade. Além disso, a empresa divulgou os benefícios para o futuro contratado, que são o adicional de periculosidade e vale alimentação

Para concorrer à vaga, os interessados devem levar um currículo com foto no posto, ou enviar o documento para a empresa através do email [email protected].

MONTEIRO GRILL

O restaurante Monteiro Grill, renomado em Wenceslau Braz, também está com oportunidades disponíveis. A empresa está contratando um novo auxiliar de serviços gerais, que deverá apresentar como requisitos experiência na área, responsabilidade e organização.

O currículo dos interessados deve ser enviado através do telefone (43) 9 9827-5721, ou deve ser entregue diretamente no restaurante, localizado na rua Paraná, número 245, no Centro de Wenceslau Braz.

HOUSE SHAKE SORVETERIA

Para aqueles que gostam de trabalhar com público, a House Shake Sorveteria oferece uma grande oportunidade. A empresa está buscando mais um complemento para sua equipe. Os interessados devem entrar em contato com a empresa através do telefone (43) 9 9634-0030 ou comparecer ao local, localizado na Rua dos Expedicionários, número 279, em frente ao Supermercado Cristo Rei, em Wenceslau Braz.

ZERO GRAU

Ainda em Wenceslau Braz, a distribuidora Zero Grau oferta a vaga de entregador, que possui como requisitos mínimos a presença de CNH categoria C e disponibilidade de horários. Para mais informações, os interessados devem entrar em contato com a distribuidora através do telefone (43) 9 9933-1271.

CASAS SANTA TEREZINHA

A Casas Santa Terezinha, uma loja de venda de móveis e aparelhos eletrônicos, também oferta vagas disponíveis em Wenceslau Braz. A empresa busca um novo carisma para ocupar a vaga de vendedor(a). O currículo dos interessados deve ser enviado através do email [email protected] ou pelo WhatsApp, (43) 9 9637-3550.

HEINEKEN

A empresa de bebidas Heineken também está à procura de um novo integrante em sua equipe. A empresa está ofertando a vaga de motorista de caminhão em Wenceslau Braz. Para ocupar a vaga, é necessário que o interessado possua CNH categoria C ou D. Outro requisito imposto pela empresa é a carga horária, sendo que o contratado deverá trabalhar de segunda à sexta, exceto em feriados.

Entre os benefícios listados pela empresa, estão vale alimentação de R$28,50 por dia trabalhado, plano de saúde UNIMED 70%, cesta básica, seguro de vida, convênio com faculdade e uma plataforma exclusiva para empréstimos e compras de produtos com desconto em holerite.

CHURRASCARIA COBALCHINI

A renomada Churrascaria Cobalchini, de Wenceslau Braz, também entra na lista das empresas com vagas disponíveis. A empresa busca um novo garçom para incrementar a equipe de atendimento do local. Os interessados em ocupar a vaga devem enviar o currículo através do WhatsApp (43) 9 9926-0208.

MERCADO SÃO JUDAS TADEU

O mercado São Judas Tadeu, localizado na Vila Santa Madalena, em Wenceslau Braz, está com a vaga de caixa aberta. Porém, a oportunidade é restringida apenas para mulheres, que devem atender alguns requisitos.

Entre os requisitos impostos para a contratação, estão a maioridade, ser comunicativa, proativa, organizada e com flexibilidade em serviços.

UNIWENCES

A empresa funerária, UniWences, de Wenceslau Braz, também apresenta oportunidades de contratação, ofertando a vaga de copeira. Os interessados em ocupar a vaga, devem entrar enviar o currículo para o email uniwenceswbcurrí[email protected], ou entrar em contato com a empresa através dos telefones (43) 3528-1889/ (43) 9 9990-6435.

DISTRIBUIDORA SCHMIDT

A distribuidora de bebidas, Schmidt, em Wenceslau Braz, está à procura de um ajudante de motorista e entregador. Para ocupar a vaga, os interessados devem atender aos requisitos de ser comunicativo e responsabilidade para entregar e conferir produtos.

Aqueles que se interessarem em ocupar a vaga, devem enviar seu currículo através do email [email protected], ou entrar em contato diretamente com a empresa através do telefone (43) 9 9955-1821.

SUPERMERCADO FERREIRA

O Supermercado Ferreira, renomado em Wenceslau Braz, também oferece vaga de emprego. A empresa está contratando uma confeiteira, que deve ser caracterizada com proatividade, trabalho em equipe, experiência na área, disponibilidade de horário e residir em Wenceslau Braz.

Além do salário fixo, a empresa oferta um vale de valor não informado e um convênio odontológico. Os interessados devem levar seu currículo ao supermercado Ferreira ou enviar através do email [email protected].

MECÂNICA NOSSA SENHORA APARECIDA

A mecânica Nossa Senhora Aparecida, está contratando um Mecânico Automotivo, que tenha a maioridade, possua CNH, seja proativo e possua experiência na área. Para enviar seu currículo, entre em contato com a empresa através do telefone (43) 9 9815-9386.

SERVIÇOS EM OUTRAS CIDADES

Fora de Wenceslau Braz, e um pouco longe da região, uma empresa está à procura de 45 pessoas que tenham interesse em ir para o Rio Grande do Sul para o raleio de maçãs. Para mais informações, os interessados devem entrar em contato com Graciele ou Júlio, através do telefone (43) 9 9857-1712. Esta mesma empresa está contratando pessoas que tenham interesse em ir para Santa Catarina para arrancar e cortar talo de cebola.