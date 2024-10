Carro atropela boi solto na rodovia e motorista fica ferido

Um animal solto na rodovia causou um acidente de trânsito na noite desta terça-feira (29). A situação foi registrada na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Andirá, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 21h30 na altura do km 387 da rodovia. O motorista de uma GM Meriva seguia no sentido Andirá a divisa com o estado de São Paulo quando foi surpreendido por um boi na rodovia não sendo possível evitar a colisão com o animal.

O motorista do automóvel teve ferimentos leves. Ele foi submetido ao teste do etilômetro que resultou em negativo para o consumo de álcool.

Frente aos fatos, a equipe da PRE tomou as providências cabíveis ao caso.