Bacia Hidrográfica do Norte Pioneiro é tema de debate sobre gestão das águas

Três Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH) – Baixo Ivaí e Paraná 1, Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira (Coaliar) e Norte Pioneiro – se reunirão no início de novembro para discutir a gestão da água no estado do Paraná. Duas das reuniões ocorrerão de forma virtual, com transmissão pelo YouTube, enquanto o encontro do CBH Coaliar será presencial em Curitiba.

As reuniões fazem parte do plano de trabalho da Diretoria de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos do Instituto Água e Terra (IAT), que atua como órgão executivo gestor do Sistema Estadual de Recursos Hídricos. Os CBHs são órgãos colegiados com funções normativas, deliberativas e consultivas, vinculados ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH/PR). Seu objetivo é aplicar a Política Estadual de Recursos Hídricos em suas áreas, promovendo o controle social da gestão das águas.

A 4ª Reunião Extraordinária do CBH Baixo Ivaí e Paraná 1 está agendada para terça-feira, dia 5, às 14h, e abordará a aprovação do Termo de Referência para o Plano de Bacia e a apreciação do novo Regimento Interno. O comitê abrange 53 municípios e uma área de 14.937 km².

A 30ª Reunião Ordinária do CBH Coaliar ocorrerá na quinta-feira, dia 7, às 9h30, no auditório da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba. Nesta reunião, serão apresentados informes sobre a atualização do Plano da Bacia Hidrográfica e discutida a proposta de ampliação da área de abrangência do comitê, que inclui 20 municípios.

Por fim, a 7ª Reunião Extraordinária do CBH Norte Pioneiro será realizada na sexta-feira, dia 8, às 9h30, de forma virtual, e destacará o Programa de Núcleos de Cooperação Socioambiental da Itaipu Binacional, abrangendo 41 municípios.