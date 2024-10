Homem abusa sexualmente de criança em escola do Norte Pioneiro

Um homem foi preso nesta segunda-feira (27) suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável contra uma criança em uma escola do município de Andirá, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, o homem de 46 anos chegou a escola na hora da entrada dos alunos portando uma sacola de pães, situação que não despertou suspeitas dos funcionários já que acharam se tratar de um pai de aluno. Porém, uma das professoras percebeu quando o suspeito se aproximou de uma das crianças que relatou que o homem havia tocado suas partes íntimas.

Diante da situação, o caso foi denunciado a equipe da Polícia Civil do município que deu início as investigações para prender o suspeito. Após analisar as imagens do sistema de vigilância da escola e identificar o suspeito, os policiais realizaram buscas e encontraram o homem na região Central da cidade.

Frente aos fatos, ele foi preso preventivamente e encaminhado ao Sistema Penitenciário. O caso segue sendo investigado.