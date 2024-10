Composição da Assembleia será alterada após eleição do deputado Tiago Amaral em Londrina

A Assembleia Legislativa do Paraná passará por mudanças significativas após o segundo turno das eleições de 2024. O deputado estadual Tiago Amaral (PSD), eleito para a prefeitura de Londrina, fará com que o segundo suplente, ex-deputado Wilmar Reichembach (PSD), assuma o cargo a partir de 2025. Isso ocorre porque o primeiro suplente, deputado Pedro Paulo Bazana (PSD), já ocupa uma vaga na Assembleia, assumindo o lugar de Márcio Nunes (PSD), atual secretário de Estado do Turismo. Com a vitória de Amaral, Bazana ocupará definitivamente o mandato, deixando a primeira suplência para Reichembach.

No primeiro turno, outros deputados também foram eleitos para prefeituras. Marcel Micheletto (PL) foi eleito prefeito de Assis Chateubriand, enquanto Douglas Fabrício (Cidadania) conquistou a prefeitura de Campo Mourão. Os suplentes Jairo Tamura e Dr. Leônidas deverão ocupar as cadeiras deixadas por Micheletto e Fabrício, respectivamente. As alterações na Assembleia resultam das eleições de 2022, conforme divulgado pela Justiça Eleitoral. A deputada Mabel Canto (PSDB) participou do segundo turno em Ponta Grossa, mas não foi eleita.

As mudanças na composição da Assembleia Legislativa ocorrerão apenas em janeiro de 2025, após a posse dos novos prefeitos, programada para o dia 1º do mês. Antes disso, a diplomação dos eleitos será realizada até o dia 19 de dezembro, formalizando o encerramento do processo eleitoral e habilitando os novos ocupantes dos cargos. Com a posse, o Poder Legislativo convocará os suplentes para assumirem suas funções.

Tiago Amaral, reeleito em 2022 e atualmente presidente da Comissão de Constituição e Justiça, está no seu terceiro mandato como deputado estadual. Formado em Direito, Amaral tem experiência como advogado e foi Controlador-Geral do Paranacidade, onde atuou em políticas para o desenvolvimento municipal.

Além de Amaral, outros parlamentares participaram das eleições de 2024. Entre eles estão Maria Victoria (PP) e Ney Leprevost (União), em Curitiba, e Goura (PDT), que concorreu a vice-prefeito na capital. No interior, Márcio Pacheco (PP), Tercílio Turini (MDB), Dr. Antenor (PT) e Marcelo Rangel (PSD) também disputaram prefeituras.