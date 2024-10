Itaipu apresenta case sobre biodiversidade na COP16, na Colômbia

A usina de Itaipu participou, na última quinta-feira (24), do primeiro de três painéis programados para serem apresentados na 16ª Conferência das Partes da Convenção da ONU sobre Diversidade Biológica, em Cali, na Colômbia. No painel “Incentivos positivos: a chave para o progresso”, ao lado de representantes da coalizão LIFE, da Parceria Global para Negócios e Biodiversidade (GPBB) e da Fundação Grupo Boticário (FGB), a bióloga Caroline Henn, da Divisão de Áreas Protegidas, mostrou os resultados do comprometimento histórico da Itaipu com a conservação e restauração dos ecossistemas em sua área de influência.

Continua após a publicidade

O case “Usina Hidrelétrica de Itaipu - Resultados da Conservação da Biodiversidade por meio de Ações Sociais, Econômicas e Ambientais Integradas” foi elogiado pelos participantes. Para o coordenador do painel, George Jaksch, membro da BPM (Biodiversity Partnership Mesoamerica), iniciativas apresentadas têm efetividade e capacidade de engajamento de diferentes atores sociais. Ele se declarou particularmente impressionado com o case de Itaipu pela abrangência e o grande número de parcerias. De acordo com ele, a experiência tem mostrado que apenas a colaboração é capaz de promover mudanças duradoras.

Continua após a publicidade

Caroline Henn explicou que a usina hidrelétrica de Itaipu é a maior geradora de energia renovável do mundo, tendo já produzindo mais de 3 bilhões de megawatts-hora (MWh). Essa produção toda substitui o equivalente a 550.000 barris de petróleo ou 50 milhões de metros cúbicos de gás natural diariamente. Desde sua concepção, Itaipu segue os princípios do desenvolvimento sustentável, refletidos por suas ações e programas integrados de apoio ao bem-estar social, crescimento econômico e proteção ambiental, contribuindo para a prosperidade regional no Paraguai e no Brasil.

Na ocasião, foi explicado também como a Itaipu investe para melhorar a conservação dos recursos naturais, ao mesmo tempo em que melhora a vida das pessoas e as práticas de cultivo. “As atividades da Itaipu na região foram reconhecidas como excelentes exemplos de ‘Melhores Práticas’ na implementação efetiva da Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, disse Caroline.

A Itaipu integra a delegação da coalizão LIFE de Negócios & Biodiversidade no evento. A usina utiliza a Metodologia LIFE para Negócios e Biodiversidade como um indicador dos objetivos de conservação da empresa. “O método possui métricas interessantes para destacar o tamanho da nossa contribuição ao meio ambiente, que tem sido cerca de dez vezes maior do que o necessário para compensar nossos impactos negativos”, enfatizou a bióloga.

“Foi uma oportunidade muito especial apresentar o trabalho de Itaipu no principal fórum global de discussão e planejamento de ações para a biodiversidade. Ver o trabalho realizado por outras instituições nos inspira a encontrar novas oportunidades e frentes de atuação”, finalizou.

Evento

Com a presença de quase 200 países, a COP16 se concentra nos compromissos e iniciativas das grandes empresas para acelerar o cumprimento das metas de conservação estabelecidas no Marco Global da Biodiversidade. Um dos focos principais será a Meta 15, que visa promover a responsabilidade das grandes empresas e instituições financeiras em relação à biodiversidade.

O evento acontece de 21 de outubro a 1º de novembro em Cali, Colômbia, e a binacional participou de debates nos dias 24 e 25.

Na sexta-feira (25), às 19h30, a empresa participou do painel “Coalizão LIFE: Líderes empresariais integrando biodiversidade para transformação dos negócios”. Nesta segunda-feira (28), às 13h, acontece o evento “Certificação em Biodiversidade: uma solução global para abordar a meta 15 com métricas para monitorar impactos negativos e positivos”, com participação da LIFE, Itaipu, C-Pack, Grupo Boticário e SPVS.

Representam Itaipu no evento, além da bióloga Caroline Henn, o engenheiro florestal Luis Cesar Rodrigues da Silva, da Divisão de Áreas Protegidas. Também fazem parte da comitiva da binacional o superintendente de Gestão Ambiental, Wilson Zonin; a médica-veterinária Aline Konell, da Divisão de Áreas Protegidas; e o fotógrafo da Assistência da Diretoria de Coordenação, Alexandre Marchetti.

Coalizão Life

Lançada em dezembro de 2022 durante a COP15 da Biodiversidade em Montreal, no Canadá, a Coalizão LIFE de Negócios e Biodiversidade é formada por um grupo de empresas comprometidas em acelerar a inserção da biodiversidade nos negócios por meio de ações concretas e soluções transformadoras. Ao unir forças, as empresas podem acelerar a transição para um futuro mais sustentável.