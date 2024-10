Homem é preso com trator furtado e diz que só ia comprar uma “cervejinha”

Na madrugada de quarta-feira, 23, por volta das 2h, a Polícia Militar de Bandeirantes recebeu uma denúncia de furto de um trator em uma propriedade rural. A equipe iniciou diligências e, em um breve período, conseguiu localizar um homem de 37 anos conduzindo o veículo furtado.

Continua após a publicidade

Durante a abordagem, o homem inicialmente relutou em seguir as ordens dos policiais, mas acabou acatando a voz de abordagem. Ao ser questionado, ele afirmou que estava levando o trator para comprar cerveja. A verificação subsequente confirmou que o trator havia sido realmente furtado de um sítio nas proximidades. O proprietário do maquinário informou que a chave foi deixada no contato, facilitando o furto.

Continua após a publicidade

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde as providências cabíveis foram tomadas.