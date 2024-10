Cachorro é resgatado após ser atropelado e abandonado com fratura exposta

Na terça-feira (22), a equipe da Polícia Militar foi acionada pela Vigilância Sanitária em São Sebastião da Amoreira para atender a uma denúncia de maus-tratos a um cachorro. O incidente ocorreu na Rua Antonio Vidotti, onde, segundo relatos, o animal havia sido atropelado no dia 11 de outubro, resultando em uma fratura exposta na pata traseira. Desde então, o cachorro ficou abandonado no quintal da residência.

Continua após a publicidade

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que o animal já havia sido removido da casa. Conversando com os vizinhos, a equipe foi informada que a Vigilância Sanitária havia notificado o proprietário para levar o cachorro a uma clínica veterinária conveniada com a prefeitura para tratamento gratuito, mas essa orientação não havia sido cumprida até aquele momento.

Continua após a publicidade

A equipe da PM então se dirigiu à casa da genitora do responsável pelo animal na tentativa de localizá-lo. Durante a abordagem, foi possível visualizar o cachorro deitado no quintal, apresentando ferimentos graves na pata traseira, com parte óssea exposta e com um estado de desnutrição visível.

Como não havia ninguém na residência, os policiais, acompanhados pelos fiscais da prefeitura, decidiram adentrar a área externa da propriedade para realizar o recolhimento do animal. O cachorro foi então encaminhado para atendimento veterinário, onde deverá receber os cuidados necessários para sua recuperação.