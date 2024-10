Ciclone extratropical pode causar fortes ventos e temporais no Paraná nesta quinta-feira

Um ciclone extratropical deve se formar entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul a partir desta quarta-feira (23), trazendo reflexos importantes para o Paraná. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), há previsão de fortes ventos e temporais que devem atingir o estado na quinta-feira (24). A frente fria associada ao ciclone deve provocar instabilidades no Paraná.

De acordo com o meteorologista Lizandro Jacóbsen, a chuva se espalhará por todas as regiões do estado. "O tempo continua muito abafado nas áreas mais ao norte. Assim, a tendência é que tenhamos algumas tempestades, mas ainda de forma localizada", explicou Jacóbsen, reforçando a possibilidade de pancadas de chuva fortes e queda nas temperaturas.

Risco de tempestades e ventos fortes

O Simepar alerta que as chuvas mais intensas devem ocorrer no oeste e no sul do Paraná a partir da manhã de quinta-feira, com risco de tempestades e vendavais. Ao longo do dia, as instabilidades avançam para outras regiões do estado, incluindo o norte e leste, onde o clima abafado deve favorecer a ocorrência de chuvas localizadas e rápidas.

Os ciclones extratropicais, como o que se formará, são sistemas de baixa pressão atmosférica que se originam em latitudes médias, geralmente causados pelo contraste de temperaturas entre massas de ar quente e frio. Esses fenômenos climáticos são conhecidos por gerar ventos fortes e mudanças rápidas nas condições meteorológicas.

Orientações à população

Diante da previsão de tempestades, o Simepar orienta que a população fique atenta a eventuais alertas meteorológicos e tome precauções, como evitar áreas de risco e se abrigar em locais seguros durante períodos de ventos fortes. O órgão também recomenda que os motoristas redobrem a atenção nas estradas, especialmente em regiões onde as chuvas podem ser mais intensas, aumentando o risco de acidentes.

As autoridades municipais também estão em alerta para possíveis transtornos, como quedas de árvores e alagamentos, que podem ocorrer com o avanço do ciclone extratropical.

Com a aproximação do fenômeno, as condições climáticas no Paraná devem mudar de forma significativa, trazendo um cenário típico de transição entre massas de ar quente e frio, com ventos, chuvas fortes e queda nas temperaturas.