Nath Finanças faz palestra em Itaipu para jovens aprendizes, estagiários e terceirizados

A Itaipu Binacional promoveu nessa terça-feira (22) uma palestra com a influencer de finanças e membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, Nathália Rodrigues de Oliveira, mais conhecida nas redes sociais como Nath Finanças.

A iniciativa faz parte do programa de Educação Financeira da Itaipu. A empresa tem como compromisso o desenvolvimento sustentável dos públicos com que se relaciona, entre eles os convidados da palestra: terceirizados (motoristas, agentes de segurança, copeiros/as, pessoal da limpeza); estagiários(as); e participantes do Programa de Iniciação e Incentivo ao Trabalho (PIIT), nome dado ao Jovem Aprendiz na binacional.

“Mesmo recebendo um ou dois salários-mínimos, em muitos casos, eles são arrimo de família. Então, a Itaipu tem uma responsabilidade muito grande com essas pessoas. E a gente quer propalar a educação financeira não só para eles, mas para que isso reverbere dentro de suas casas, junto às famílias”, afirmou o diretor administrativo da Itaipu, Iggor Gomes Rocha.

Com uma linguagem simples e acessível, que busca desmistificar o mercado financeiro, Nath Finanças falou sobre a importância da educação financeira de todos/as, independentemente do nível de renda. E abordou diversos temas, entre eles a importância de cuidar bem do dinheiro, diferenciar necessidade de desejo e zelar pelo nome junto às entidades de proteção ao crédito, priorizando e negociando dívidas, caso necessário.

Ao longo da palestra, ela disponibilizou diversos materiais complementares, como planilha para organizar os gastos e aplicativo para orçamento familiar. Nath lembrou que, ao chegar à Itaipu, passou pelo bosque onde empregados(as) plantam árvores ao completar 15 anos de casa. “Vi muitas árvores pequenas e outras bem desenvolvidas. É igual com finanças. Se a gente plantar agora, se tiver organização financeira, se começar a normalizar essa conversa sobre dinheiro, vai ter um futuro mais tranquilo. Então, a educação financeira é sobre isso: conseguir se organizar com o que tem, para prosperar financeiramente”, resumiu.

A palestra foi precedida de uma apresentação da diretora-superintendente da Fundação Itaipu-BR de Previdência e Assistência Social (Fibra), Andrea Medeiros, que também enfatizou a necessidade de se planejar para ter mais qualidade de vida na aposentadoria. “Muitas dessas pessoas ainda não podem contratar um plano de previdência, mas a mensagem principal é entender essa necessidade de planejamento para investir e ter segurança”.

A copeira Mariza Francisco Ribeiro, terceirizada que trabalha no Centro Executivo da Itaipu, tem 60 anos de idade e deve trabalhar ainda por mais três até se aposentar. Ela contou que já vem se preparando para isso há algum tempo e que a palestra a inspirou a economizar mais. “Dá pra guardar um pouquinho todo dia”, afirmou. “Adorei que a Itaipu convidou os terceirizados. Já fazia muitos anos que não acontecia algo assim.”

Já Rubens Fernando Borges, de 17 anos, é participante do Programa de Iniciação e Incentivo ao Trabalho (PIIT), da Itaipu, e trabalha no Ecomuseu durante o contraturno escolar. Ele disse que já havia pesquisado sobre o assunto, mesmo assim a palestra ajudou a “abrir a cabeça de muita gente” e ver que investir é para todos. “Meu sonho é me aprofundar nesse assunto e um dia trabalhar com investimentos”, completou.