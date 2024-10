Pai dá facada no peito do próprio filho no Norte Pioneiro

Um homem ficou ferido após levar uma facada no peito. O golpe foi desferido pelo próprio pai da vítima e o crime aconteceu na noite do domingo (20) em São Sebastião da Amoreira, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os agentes foram acionados por volta das 20h30 para comparecer ao hospital do município após um homem de 40 anos dar entrada vítima de uma facada no peito. Diante do chamado, os policiais foram ao local para averiguar a situação.

Em contato com a vítima, o homem passou a relatar que estava jantando quando seu pai o atingiu com um golpe no peito. A princípio, a vítima disse que achou se tratar de um soco, mas percebeu que se tratava de uma facada quando notou o sangramento. Ainda segundo o paciente, o agressor estava bêbado.

Como não sabia se iria representar contra o pai ou não, a vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso.