Adolescente joga filhotes de cachorro vivos no fogo e grava vídeo com animais gritando

Um adolescente de 14 anos é investigado por maus-tratos a animais após jogar cinco filhotes de cachorro em uma fornalha e filmar o ato para compartilhar com amigos. O crime ocorreu no município de Vidal Ramos, em Santa Catarina, e a situação foi descoberta após uma denúncia anônima que levou a Polícia Militar até o local.

Ao chegar, os policiais se depararam com o mesmo cenário apresentado no vídeo que circulava em grupos de WhatsApp, onde os animais podiam ser ouvidos gritando enquanto eram queimados. O capitão da PM, Arno Senem, informou que o pai do adolescente não estava em casa no momento da abordagem policial, que ocorreu após a veiculação do vídeo.

Como o ato ocorreu em uma data anterior à chegada da polícia, não havia flagrante, mas um boletim de ocorrência foi registrado e o caso foi encaminhado à Polícia Civil para investigação. Senem destacou que não é possível determinar se a ideia de queimar os cães partiu do adolescente ou se ele foi influenciado por outras pessoas. "É um processo amplo e estamos tratando de um menor. Não sei se ele fez isso por vontade própria ou foi motivado", afirmou.

O caso de Vidal Ramos se soma a outro incidente recente no sul do Brasil, onde uma criança de 9 anos invadiu um hospital veterinário em Nova Fátima, no Paraná, e matou 23 animais. O local, conhecido como "fazendinha", havia sido inaugurado no dia 12 de outubro, e o menino retornou no dia seguinte para cometer os atos de violência.

Embora os maus-tratos a animais sejam considerados crime no Brasil, menores de idade não podem ser responsabilizados criminalmente de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. A situação levanta questões sobre a proteção dos animais e a responsabilidade de atos de violência praticados por jovens.