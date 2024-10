Sessão solene na Assembleia Legislativa celebra os 100 anos da Revista Rotary Brasil

A sessão solene desta quarta-feira, 16, no Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná prestou homenagem aos 100 anos da Revista Rotary Brasil. Proposição do deputado Pedro Paulo Bazana (PSD) em reconhecimento ao centenário do veículo de comunicação do Rotary International para os rotarianos brasileiros, que informa, une e inspira sobre o trabalho humanitário da organização.

Desde sua primeira edição, em 14 de novembro de 1924, então como o boletim Notícias Rotárias, do Rotary Club do Rio de Janeiro, a Rotary Brasil seguiu evoluindo para cumprir sua missão der informar, unir e inspirar a família rotária em nosso país e, ao mesmo tempo, divulgar ao público em geral o propósito da organização e as responsabilidades dos rotarianos.

O proponente e presidente da sessão solene ressaltou a importância do Rotary no Brasil e o centenário da publicação que une todos os seus integrantes com notícias e ensinamentos. “São 100 anos da Revista Rotary mostrando tudo aquilo que os rotarianos fazem no Brasil e fora do Brasil. Por isso fazer essa homenagem para essa grande revista. Uma revista que realmente mostra o amor que o Rotary tem e faz pelo Brasil. E também a questão do Rotary Internacional que vem trabalhando e buscando o bem comum e fazendo esse trabalho de atendimento aos mais desassistidos. Recentemente tivemos aqui uma tragédia no Rio Grande do Sul e o Rotary se levantou rapidamente para poder socorrer os irmãos gaúchos. E tudo isso é o trabalho que o Rotary faz e a revista relata tudo isso”.

Rotarianos

Para o presidente da Revista Rotary Brasil, senhor Ricardo Franco Teixeira a Revista é um trabalho de muitas pessoas que mostra o Rotary, mas também que serve de incentivo para outras comunidades. É uma inspiração para muita gente que tem acesso a essa revista. É o meio que dá visibilidade para tantos projetos e inspiração para tantos outros. O Rotary é uma organização mundial que faz um trabalho humanitário fora de série. Como o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, como aconteceu há quatro anos atrás no Rio de Janeiro, em Petrópolis, sempre que se tem uma situação de muita dificuldade, o Rotary está presente e está ajudando a resolver aquela situação. O Rotary faz um trabalho fantástico e precisa ter uma revista, como a revista Rotary Brasil, que há 100 anos reporta o que está acontecendo. Mostra ao Brasil e eventualmente ao mundo o que está acontecendo”.

A coordenadora de Imagem Pública da Região 31, senhora Silmara Denize Pazini disse que “para nós, rotarianos, essas homenagens é uma forma de compensar e reconhecer todo trabalho que o Rotary faz em prol da comunidade. O deputado Bazana foi muito feliz em nos homenagear porque isso acaba incentivando cada rotariano a fazer mais ações porque os rotarianos são pessoas em ação, pessoas que trabalham em favor da comunidade e cada homenagem é um incentivo pessoal”.

Como forma de agradecimento as lideranças rotarianas de todo o estado do Paraná, foram entregues diplomas com Menção Honrosa com os seguintes dizeres: “A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, por proposição do deputado estadual Pedro Paulo Bazana, concede votos de congratulações em reconhecimento pelos esforços e contribuições ao centenário da Revista Rotary Brasil”.

Compuseram a mesa de autoridades, além do proponente e presidente da solenidade, deputado Pedro Paulo Bazana (PSD); o corregedor da Assembleia Legislativa, deputado Artagão de Mattos Leão Júnior (PSD); o presidente da Revista Rotary Brasil, Ricardo Teixeira; o governador do Rotary Internacional Distrito 4630, José Claudiney Rocco; o governador do Rotary Internacional Distrito 4730, Alfredo Arten Junior; a coordenadora da Imagem Pública 31, Silmara Denize Pazini e a governadora do Distrito 4730 do Rotary Internacional no ano 2018/19 e primeira-secretária da Academia Rotaria de letras (ABROL/PR), Isis Ribas Busse.

O Rotary International

Criado na cidade de Chicago, EUA, o Rotary Club é a mais antiga organização internacional de clubes de serviço. Foi fundado no dia 23 de fevereiro de 1905, pelo advogado Paul Harris e três amigos. Eles queriam reavivar durante a virada do século o espírito de amizade conhecido em suas cidades natais. A medida que o clube foi se tornando conhecido, mais pessoas foram aderindo à proposta. Foi nominado “Rotary”, já que o local onde os sócios reuniram-se era rotativo, com as reuniões acontecendo cada vez no escritório de um partícipe. Inicialmente formado por razões de companheirismo, o Rotary Club evolui rapidamente passando a aproveitar as habilidades e recursos dos sócios para prestar serviços à comunidade.

Seu objetivo é o de estimular e fomentar o “Ideal de Servir”. Homens e mulheres que prestam serviços voluntários às comunidades onde atuam profissionalmente, ajudando a promover a ética nos negócios e desenvolvendo projetos em diversas áreas, como saúde e educação, cujo grande objetivo é estimular a boa vontade e a paz mundiais. O Rotary é a única organização não-governamental que tem assento na ONU.

Atualmente, está presente em 218 países atuando por meio de mais de 36 mil Rotary Clubes, que reúnem cerca de 1,2 milhão de voluntários. Cada clube escolhe seus próprios dirigentes e tem uma considerável autonomia, respeitando os estatutos e o regimento interno estabelecidos pelo Rotary International. Regionalmente, estes clubes estão agrupados em distritos. O primeiro Rotary Club brasileiro foi fundado no Rio de Janeiro no dia 28 de fevereiro de 1923.

Um dos países onde o Rotary é muito presente é o Brasil que conta com 2.413 Rotary Clubes e 50 mil associados. Um dos mais conhecidos projetos do Rotary International é a campanha mundial de combate à poliomielite (paralisia infantil), desenvolvida desde meados dos anos 80 em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e outras entidades. Esta campanha reduziu em 99% os casos mundiais de pólio. No Brasil, a doença foi considerada erradicada em 1989, graças às campanhas massivas de vacinação.

Suas metas são "melhorar a qualidade de vida da humanidade reduzindo disparidades mundiais em áreas como saúde, educação, agricultura, saneamento, recursos hídricos e pequenos negócios", assim como promover a paz e a harmonia entre os homens. Não sectários e apolíticos, os Rotary Clubes são abertos a todas as raças, culturas e credos, e estão espalhados por diversas partes do Brasil e do mundo. Homens, mulheres, jovens e adolescentes integram os diversos programas da ONG. Para os jovens de 14 a 18 anos, o INTERACT. Para os universitários formadas entre 18 e 30 anos, o ROTORACT. Após os 30 anos, o cidadão pode ser membro efetivo do Rotary.