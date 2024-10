Produtores de café do Norte Pioneiro se destacam em concurso estadual

Cinquenta e um produtores de café de 11 cidades do Norte Pioneiro foram selecionados na primeira fase do concurso Café Qualidade Paraná, nas categorias natural e cereja descascado. A lista de classificados foi divulgada no dia 16 de outubro, e a premiação dos vencedores acontecerá no dia 12 de novembro, no Mercado Municipal de Curitiba.

Os municípios representados incluem Congonhinhas, Cornélio Procópio, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Ibaiti, Pinhalão, Ribeirão Claro, São Jerônimo da Serra, Siqueira Campos e Tomazina. O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD), representante da região na Assembleia Legislativa e no Governo do Estado, destacou a importância da seleção: “É importante destacar que dos 51 produtores selecionados ao concurso, 25 são mulheres, uma referência na produção de café do Norte Pioneiro.”

Na categoria café natural, foram classificados 37 produtores, sendo 22 mulheres. Já na categoria cereja descascado, 23 produtores foram selecionados, dos quais sete são mulheres. Essa seleção reflete a força da produção de café na região, que apresentou os mesmos produtores nas duas categorias.

A prova final do concurso está agendada para os dias 21 e 22 de novembro, onde os produtos serão avaliados no Centro de Qualidade do Café do IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar-Emater) em Londrina. A comissão julgadora analisará 119 lotes, sendo 90 da categoria natural e 29 da categoria cereja descascado. Os critérios de avaliação incluem características físicas, como peneira, umidade e presença de defeitos, de acordo com a Classificação Oficial Brasileira.

Os lotes aprovados seguirão para a prova de bebida, onde serão julgados aroma, doçura, acidez, corpo, sabor, gosto remanescente e balanço da bebida, seguindo a metodologia da Associação de Cafés Especiais. Os finalistas, classificados até o quinto lugar em cada categoria, terão garantida a compra de seu lote pela cotação da Bolsa de Valores Brasileira (B3) no dia anterior à premiação, com um adicional de 50% de ágio.

O concurso é promovido pela Câmara Setorial do Café do Paraná, Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, IDR-Paraná, Associação dos Engenheiros-Agrônomos de Londrina e Associação dos Funcionários do Iapar.

CLASSIFICADOS DA REGIÃO

CATEGORIA NATURAL

Na categoria natural, foram classificados os seguintes produtores: Claudinei de Carvalho Nunes e Magna Aparecida Nunes, de Congonhinhas; Orlando von der Osten, de Cornélio Procópio; Lucelia Aparecida da Costa, de Jaboti; Flavia Garcia Mureb e Jacob Saldanha Rodrigues, de Jacarezinho; Maria Aparecida Maciel Gomes, de Japira;

Edson Messias de Carvalho, Jarbas Cazaroto, Loete do Carmo da Cruz, Sirlei de Fatima da Cruz Carvalho e Welinton Domingos da Cruz, de Joaquim Távora; Jonas Aparecido da Silva, Rafaela Mazzottini Silva, Sirlene Soares dos Santos Souza, Solange Aparecida Pereira Braga, Vicente Batista Lima, Zenaide Peres da Silva e Simone Schauer Maia, de Pinhalão; Fábio Doria Scatolin, de Ribeirão Claro;

Ageu Luis Teodoro, Carlos Alexandre Siqueira, Daiane Aparecida Santos Silva, Doraci Gomes Furtado, Leandro Cesar Soares, Lucinéia Garcia dos Santos, Marcia de Jesus Andrade da Silva, Maria de Lourdes Rezende, Maria Estela Godoi Roverato, Maria José Borin Giachello e Sidilei Soares de Melo, de São Jerônimo da Serra; Irani Domingues Carvalho e Natan Miguel da Cruz Carvalho, de Siqueira Campos; Agnaldo Peres, Eloir Inocencia Nogueira de Souza, Marcia Cristina da Silva Costa, Maristela Fatima da Silva Souza e Valdeir Luiz de Souza, de Tomazina.

CATEGORIA CEREJA DESCASCADO

Na categoria cereja descascado, os classificados foram: Claudinei de Carvalho Nunes e Ricardo Batista dos Santos, de Congonhinhas; Orlando von der Osten, de Cornélio Procópio; Flavia Garcia Mureb e Jacob Saldanha Rodrigues, de Jacarezinho; Francisco Barbosa Lima, de Japira; Edson Messias de Carvalho e Sirlei de Fatima da Cruz Carvalho, de Joaquim Távora; Pedro Alvez de Souza, Rafaela Mazzottini Silva e Sirlene Soares dos Santos Souza, de Pinhalão; Bruno Scatolin Feca Rotta e Fábio Doria Scatolin, de Ribeirão Claro; Aldenice da Silva Soares, Gabriel Augusto Soares, Juarez Colatino de Barros e Julio Cezar Barros, de São Jerônimo da Serra; Natan Miguel da Cruz Carvalho, de Siqueira Campos; e Claudeir Marcos de Souza, Claudionira Inocencia de Souza, Marcia Cristina da Silva Costa, Maristela Fatima da Silva Souza, Valdeir Luiz de Souza e Vanessa Rosa Souza, de Tomazina.