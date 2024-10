Itaipu participa de lançamento de Programa Alimento Saudável no Prato, do Governo Federal

A Itaipu Binacional vai contribuir com o Programa Alimento Saudável no Prato, do Governo Federal, que lançou dois planos nesta quarta-feira (16). A cerimônia, no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), teve a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e fez alusão ao Dia Mundial da Alimentação, celebrado neste 16 de outubro. O diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, representou a empresa no evento.

Na ocasião, foram lançados o Plano Nacional de Abastecimento Alimentar (Planab) e o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Planapo), que têm o objetivo conjunto de combater a fome no País, facilitando o acesso aos alimentos, além de contribuir para uma alimentação mais saudável, por meio da agricultura familiar e com práticas agroecológicas.

O investimento da Itaipu, da ordem de R$ 55 milhões, será voltado para a modernização de armazéns de estocagem de alimentos nos estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul. O convênio assinado com o Ministério Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) é uma das 29 iniciativas do Planab.

Para Lula, em um mundo que produz mais alimentos do que se consome, é inaceitável que as pessoas ainda passem fome. “Nós estamos fazendo um gesto nobre. Acabar com a fome no Brasil e no mundo não deve ser motivo de orgulho, é obrigação moral, ética, política e até humanista. É o mínimo que a gente pode fazer por um país justo”, considerou o presidente.

Enio Verri destacou as ações do Governo Federal de redução da miséria e do desemprego e o aumento do salário-mínimo, que permitem a chegada do alimento à mesa da população. “Somos parceiros neste esforço. Estamos investindo na reforma dos armazéns para que a agricultura familiar tenha onde depositar o seu produto. Itaipu está conectada com a política do governo Lula para construir um Brasil melhor”, afirmou.

Modernização de armazéns

A iniciativa de melhorar a infraestrutura de armazenamento de alimentos no Paraná e no Mato Grosso do Sul surgiu em fevereiro deste ano, após a assinatura de uma Carta de Interesse entre as instituições. Foram escolhidas as unidades de Ponta Grossa, Cambé e Rolândia, no Paraná, e Maracaju (MS), eleitas como prioridades pela Conab. O objetivo é garantir que os produtores, as cooperativas, possam estocar os produtos, além de fornecer comida para quem vive nas cidades.

As unidades escolhidas entraram em funcionamento entre as décadas de 1960 e 1980 e, atualmente, enfrentam limitações na capacidade operacional, devido à obsolescência dos equipamentos e à falta de manutenção dos silos. Os investimentos vão fortalecer a segurança alimentar e contribuir para a estabilidade econômica ao permitir uma resposta eficaz às exigências do mercado e às necessidades internas de abastecimento.

O convênio tem um prazo previsto de três anos, entre elaboração de projetos, contratação e execução das obras. Após a conclusão, as unidades estarão aptas a utilizar a capacidade total de armazenamento de forma adequada e segura, utilizando as tecnologias mais modernas de controle e gestão de suas estruturas.