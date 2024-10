Londrina sedia evento de implantação do Núcleo de Cooperação Socioambiental Médio Paranapanema

A cidade de Londrina sediou, na terça-feira (15), o evento de formalização do Núcleo de Cooperação Socioambiental Médio Paranapanema, iniciativa da Itaipu Binacional e do Itaipu Parquetec, que abrange 22 municípios localizados no Norte do Paraná. O evento ocorreu nas dependências da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e contou com a participação de 71 representantes de 45 instituições públicas e da sociedade civil organizada.

Participaram da cerimônia de abertura a assistente do diretor de Coordenação da Itaipu, Leila Alberton, e o assessor especial da Diretoria de Coordenação da Itaipu, Natalino Bastos dos Santos. Leila apresentou o histórico de evolução da área de atuação prioritária da usina, que passou dos municípios lindeiros ao Lago de Itaipu para 399 municípios do Paraná e 35 do Mato Grosso do Sul, sob a gestão do diretor-geral da Itaipu do lado brasileiro, Enio Verri.

Os integrantes do núcleo participaram de várias atividades, incluindo a palestra inicial do consultor Luiz Ferraro, que apresentou os objetivos da ação, com foco na metodologia da governança participativa.

Em seguida, o coordenador regional de Núcleos, Bruno Tresse, apresentou um diagnóstico inicial do território da região do Médio Paranapanema, abordando aspectos históricos, geográficos, socioeconômicos e índices como o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano).

Durante um exercício em grupo na oficina de diagnóstico territorial e governança, os participantes identificaram seis temas a serem trabalhados nas áreas ambiental (gestão de resíduos sólidos, contaminação hídrica), social (inclusão e vulnerabilidade social, desemprego) e econômica (industrialização, diversidade econômica e baixa renda).

Juliana Beleze, representante da Cohab (Companhia de Habitação de Londrina), participou do grupo focado em saneamento básico, falou da importância de “refletir e analisar as causas que interferem no bom saneamento”. Entre elas, a responsabilidade e o envolvimento do poder público, da iniciativa privada, das empresas de saneamento e da sociedade em geral.

Para Stanley Kennedy Garcia, representante da SKG Cultural, produtora de eventos culturais de Londrina, uma proposta relevante para enfrentar problemas de saneamento está justamente na “gestão intersetorial do território”, com trabalhos nas bacias hidrográficas, tratamento do solo e purificação do ar. “Essas propostas devem estar alinhadas com a transição tecnológica”, defendeu.

Trabalho contínuo

Além da instalação do Núcleo do Médio Paranapanema, nesta rodada foram instalados os núcleos do Vale do Ivaí (Apucarana) e Norte do Paraná (Cornélio Procópio). Na quinta-feira (17), o evento será em Jacarezinho.

Na próxima semana, as reuniões ocorrerão em Campo Mourão (22), Cascavel (23), Francisco Beltrão (24) e Dourados (MS), no dia 25. Em novembro, as reuniões serão em Umuarama (05), Cianorte (06), Paraíso do Norte (07), encerrando em Maringá (08).