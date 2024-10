Itaipu e Itaipu Parquetec formalizam Núcleo de Cooperação do Vale do Ivaí

A Itaipu Binacional e o Itaipu Parquetec formalizaram nesta segunda-feira (14) a criação do Núcleo de Cooperação Socioambiental Vale do Ivaí, que engloba 19 municípios do Norte do Paraná. O evento aconteceu nas dependências da Unespar – Campus Apucarana e contou com a participação de mais de 50 representantes de 42 instituições públicas e da sociedade organizada.

Durante o dia inteiro os representantes de instituições participaram de várias atividades, propostas pelas equipes da Itaipu e do Itaipu Parquetec, incluindo palestra, apresentação de diagnóstico inicial e oficina para identificar questões socioeconômicas e ambientais da região, que agrega 19 municípios paranaenses. Os resultados das discussões foram levados em plenário para serem debatidos em conjunto entre todos os integrantes.

A instalação de novos Núcleos de Cooperação Socioambiental prossegue com encontros em Londrina (15), Cornélio Procópio (16) e Jacarezinho (17). Na próxima semana será a vez de Campo Mourão (22), Cascavel (23), Francisco Beltrão (24) e Dourados (MS), no dia 25. Em novembro, as reuniões serão em Umuarama (05), Cianorte (06), Paraíso do Norte (07), encerrando em Maringá (08).