Justiça condena homem e duas mulheres pela morte de Roque Bronquetti

Em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, um homem e duas mulheres foram condenados pelo Judiciário pela prática de latrocínio contra Roque Bronquetti. As penas, decididas após denúncia do Ministério Público do Paraná (MPPR), foram impostas em regime inicial fechado. A mulher de 19 anos recebeu uma pena de 21 anos e 3 meses, enquanto a de 22 anos foi condenada a 26 anos e 3 meses de reclusão. O homem, de 25 anos, foi apenado com 24 anos, 9 meses e 15 dias.

Segundo a denúncia apresentada pela Promotoria de Justiça da comarca, o crime ocorreu no início de janeiro, quando uma das mulheres utilizou a relação de confiança que tinha com a vítima para facilitar a ação criminosa, na residência do idoso. Durante o assalto, a vítima foi golpeada na cabeça com um objeto contundente, amarrada e posteriormente jogada no rio Tibagi, onde seu corpo foi encontrado dias após o desaparecimento.

Os acusados levaram diversos objetos da residência, incluindo uma caminhonete, um televisor e uma quantia em dinheiro não especificada. Um quarto suspeito de envolvimento no crime faleceu durante as investigações. Os três réus foram presos poucos dias após a ocorrência do latrocínio e, após a sentença, continuarão detidos. As penas impostas podem ser alvo de recurso.

As autoridades locais destacam a gravidade do crime e o impacto na comunidade, ressaltando a importância do trabalho conjunto entre a polícia e o Ministério Público na elucidação do caso. O episódio evidencia não apenas a tragédia pessoal da vítima, mas também questões mais amplas sobre segurança e confiança nas relações interpessoais.