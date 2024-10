Menino de nove anos invade hospital veterinário e mata vários animais

Uma situação de maus tratos a animais praticada por uma criança causou revolta entre moradores do município de Nova Fátima, no Norte Pioneiro, após um menino de nove anos invadir um hospital veterinário e matar vários coelhos. A ocorrência foi registrada na noite do domingo (13).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 22h00 a equipe recebeu um chamado para comparecer a um hospital veterinário situado a Avenida Ferreira de Melo, onde também funciona uma “Fazendinha de Animais”, onde segundo a proprietária o local havia sido invadido e vários animais mortos. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a mulher informou que o local havia sido invadido e vários animais como coelhos, porquinhos da Índia e galinhas haviam sido mortos. Ainda segundo a solicitante, ela viu através das câmeras de vigilância uma pessoa pulando o muro. Ao analisar as imagens, foi constatado se tratar de uma criança do sexo masculino.

Diante da situação, os policiais realizaram diligências, mas não conseguiram encontrar o autor do crime. Porém, cerca de uma hora após o atendimento a ocorrência, a mulher entrou novamente em contato com os policiais informando que havia identificado o autor das mortes.

Com isso, a equipe confirmou se tratar de uma criança de nove anos a autora dos crimes contra os animais sendo tomadas as providências cabíveis ao caso.