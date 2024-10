Turismo da Itaipu recebe mais de quatro mil visitantes no fim de semana

Os atrativos da usina de Itaipu receberam no fim de semana 4.274 visitantes. O sábado (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, agitou o Complexo Turístico Itaipu (CTI), responsável pela operação do turismo na margem brasileira da Binacional pelo Itaipu Parquetec, com 2.120 pessoas. Já no domingo (13), passearam pela Usina 2.154 pessoas. Nos dois dias, 615 turistas eram de cidades vizinhas do entorno do reservatório. O maior público foi de brasileiros(as), seguido de argentinos(as).

Para a ocasião, O CTI preparou promoções e atividades especiais, com gratuidade de entrada para a criançada de 0 a 11 anos. Novos mascotes do Turismo de Itaipu, o Nicão, o barrageiro, e a Isa, a capivara, foram apresentados ao público no fim de semana e interagiram e tiram fotos com as crianças.

“O Turismo Itaipu está sempre se renovando para promover cada vez mais uma experiência incrível para nossos visitantes”, comenta o diretor de Turismo do Itaipu Parquetec, Yuri Benitez. Outras novidades em breve entrarão nas atrações, durante o final do ano.

Para garantir mais conforto aos turistas, o horário do Itaipu Panorâmica também foi estendido em uma hora no fim de semana, com saídas até as 17h.

Além da gratuidade e do novo horário, as crianças ganharam pintura facial no Centro de Recepção de Visitantes (CRV), de onde partem os passeios; e foram recebidas com carrinho de pipoca e de algodão-doce no Mirante do Vertedouro, uma das paradas do passeio.

Para mais informações sobre os passeios, tarifas e fazer reservas de ingressos, acesse (www.turismoitaipu.com.br)

O apoio ao turismo pela Itaipu está ligado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável de número 8 (Trabalho decente e Crescimento Econômico), 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) e 17 ( Parcerias e Meios de Implementação).