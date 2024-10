Arapoti e Sengés estão na rota do turismo gastronômico paranaense

Com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo e do Viaje Paraná, a 4º edição do Circuito Gastronômico dos Campos Gerais promove experiências envolvendo pratos típicos, doces, iguarias e bebidas de empreendimentos da região. O evento começou nesta sexta-feira (11) e segue até 16 de novembro.

Continua após a publicidade

O objetivo é atrair turistas para os municípios da região. Além de divulgarem seus pratos aos participantes do Circuito, os empreendimentos ainda concorrem a um prêmio dado àquele com melhor avaliação pelo público, outra forma de divulgar a gastronomia e atendimento qualificado que podem ser encontrados nos Campos Gerais.

Continua após a publicidade

Para o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, o segmento gastronômico é um dos que mais atrai turistas. “Quando um viajante chega ao Paraná, geralmente, ele quer experimentar um bom prato e conhecer mais da gastronomia paranaense. O Estado é rico em tantos aspectos, e a culinária certamente é um deles”, disse.

“Além disso, a gastronomia também passa pelos serviços oferecidos pelos estabelecimentos, porque não adianta servir uma boa refeição, se o atendimento não é bem prestado. Como secretaria estadual do setor, estamos sempre atentos a isso. O turismo está diretamente ligado com uma boa prestação de serviços, conquistando viajantes e divulgando o Paraná como um destino qualificado”, completou.

O evento é organizado pela Instância de Governança Regional (IGR) AdeTur Campos Gerais – responsável por fomentar o turismo em suas áreas de abrangência. Ao todo, participam 25 empreendimentos dos municípios de Porto Amazonas, Ponta Grossa, Imbaú, Tibagi, Sengés, Palmeira, Carambeí e Arapoti.

Para Guilherme Forbeck, presidente da IGR Campos Gerais, o Circuito é uma oportunidade para os empreendimentos da região mostrarem sua diversidade e atraírem público. “Nesta edição, esperamos que os participantes possam usar ainda mais esse evento para promover negócios e fortalecer a gastronomia local”, diz Forbeck.

O 4º Circuito Gastronômico dos Campos Gerais oferece iguarias como a Alcatra no Espeto, Pão no Bafo e as famosas tortas holandesas. Cada prato local conta uma história de tradição e mistura cultural, formando uma experiência culinária única. Isso envolve desde receitas centenárias até inovações mais recentes, destacando a culinária local por seu sabor e valor cultural.

Para a chefe do departamento de Turismo Gastronômico do Viaje Paraná, Luana Ponciano, eventos como este contribuem para a valorização da cultura local em áreas com interesse turístico crescente. “Estes eventos potencializam o turismo nas regiões, sobretudo o recorte gastronômico, que conversa muito com a cultura dos locais", diz ela.

"O Viaje Paraná, órgão de promoção comercial do setor no Estado, participa desses encontros também com o objetivo de identificar potenciais e traçar estratégias na promoção comercial do turismo paranaense, divulgando o que há de melhor no Estado”, afirma.

Conhecer os restaurantes participantes do 4° Circuito Gastronômico também é um convite a visitar os pontos turísticos, atrativos e experiências da região.